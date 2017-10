El govern espanyol cessa Josep Lluís Trapero com a Major dels Mossos

El govern espanyol ha publicat aquest dissabte de matinada al Butlletí Oficial de l´Estat (BOE) el cessament de Josep Lluís Trapero com a Major dels Mossos d´Esquadra. Ho fa en el marc de les mesures d´aplicació de l´article 155 de la Constitució avalades pel Senat que li permeten designar els òrgans i autoritats encarregats de donar compliment a les iniciatives dirigides pel govern espanyol a l´administració catalana.

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ja va anunciar aquest divendres el cessament del secretari de l´Interior, César Puig, i del director general dels Mossos, Pere Soler. Trapero està investigat per l´Audiència Nacional com a responsable d´un suposat delicte de sedició per l´actuació del seu cos durant les protestes dels dies 20 i 21 de setembre contra les detencions de càrrecs de la Generalitat en l´operació ´Anubis´ per aturar l´1-O. La jutgessa de l´Audiència Nacional Carmen Lamela li ha imposat com a mesures cautelars el lliurament del passaport, la prohibició de sortir de l´Estat espanyol i l´obligació de presentar-se cada quinze dies al jutjat.