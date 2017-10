Iñigo Urkullu rebutja l'aplicació de l'article 155 i demana evitar qualsevol fractura social

El lehendakari, Iñigo Urkullu, es va mostrar «radicalment en contra de l'aplicació de l'article 155» de la Constitució a Catalunya i va advertir de la necessitat d'evitar «qualsevol forma de fractura social o política». Urkullu va reiterar que un conflicte polític «i amb alt arrelament social requereix una solució política negociada i acordada» i va insistir que el «repte fonamental, des del punt de vista de la responsabilitat política, és evitar qualsevol forma de fractura social o política, ja sigui interna o entre diferents àmbits territorials o institucionals».

Segons el parer del lehendakari, ara que el Parlament ha declarat la independència de Catalunya i el Govern central aplicarà l'article 155 el diàleg segueix fent falta, i fins i tot és «més necessari que ahir». «No hi haurà solució sense diàleg amb voluntat d'acord i negociació», va afegir en una nota el lehendakari, que lamenta que aquest diàleg «no ha estat assajat» a Catalunya. Urkullu insisteix que «la solució és diàleg amb realisme, diàleg sense condicions prèvies i sense humiliacions, diàleg amb voluntat d'acord i amb plena consciència de les conseqüències de les decisions que s'adoptin». «Com a responsables institucionals hem de proposar solucions polítiques i ens correspon a Euskadi assumir el compromís de convertir la via basca en el nostre model de solució», va dir per acabar.

Unes hores abans de la votació al Parlament, el lehendakari opinava que encara hi havia «temps per aconseguir la solució» a la crisi catalana i va demanar «altura de mires». En unes breus declaracions davant dels mitjans de comunicació abans de visitar un centre d'ensenyament d'euskera per a adults a Vitòria, el lehendakari hreconeixia que la situació era «molt preocupant» i va subratllar que l'actual és un moment de «màxima responsabilitat». «Dijous vam estar molt, molt a prop de la solució», va matisar Urkullu, qui va estar mediant perquè el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, convoqués eleccions per evitar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.

Puigdemont, però, va mantenir que no hi havia cap garantia que justifiqués la convocatòria d'unes eleccions i va traslladar al Parlament la resposta a l'aplicació del 155; una resposta que ahir es va transformar en la votació de la declaració d'independència.



Ni DUI ni 155

Per la seva part, el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va afirmar que «no hi havia dret» a la declaració d'independència aprovada al Parlament de Catalunya i va subratllar que la seva formació seguirà defensant la celebració d'un «referèndum pactat». «Estem tristos, no hi havia dret a la declaració que hem vist avui (ahir). Ni DUI ni 155», va emfatitzar Iglesias. «Volem guanyar els independentistes però en un referèndum, no per la via repressiva», va afegir.

Iglesias va fer aquestes valoracions abans de participar en un acte de Podem que es va celebrar al Palau de Festivals de Santander i va reiterar que els partits polítics que han aprovat la declaració «no estan legitimats» per fer-ho. «Aquests partits van obtenir una mica menys del 48 per cent dels vots a les eleccions de fa dos anys», cosa que, segons la seva opinió, «els donava dret a governar però no a proclamar la independència». «Nosaltres seguirem defensant allò que defensa el 80 per cent de la ciutadania a Catalunya i cada vegada més espanyols, un referèndum legal, acordat i amb garanties», va ressaltar el líder de Podem.

Per a Iglesias, la decisió pressa al Parlament «afavoreix l'estratègia del PP» i seguirà permetent que «utilitzi Catalunya per no parlar de corrupció i dels problemes que afecten als espanyols». «Ens sembla il·legítima la declaració d'independència», va destacar matissant que tampoc està a favor de «mesures repressives que poden contribuir a seguir danyant la convivència a Catalunya i a Espanya».



«Cop a la democràcia»

El president de Ciutadans, Albert Rivera, va fer una crida a restaurar la legalitat a Catalunya amb «serenitat, fermesa democràtica i sense complexos», com va passar després del 23F, i es va mostrar convençut que s'acabarà amb «el cop a la democràcia» de l'independentisme a les urnes. «Ho aconseguirem traient les urnes, amb els vots. Els farem fora votant», va garantir Rivera al Congrés. Davant «els polítics irresponsables» que «volen dividir la societat catalana», el líder de Cs els va advertir que «no aconseguiran trencar Espanya».

«Els demòcrates tenim l'obligació de defensar la nostra democràcia com van fer molts espanyols davant del cop del 23F o com molts espanyols que es van deixar la vida per defensar la democràcia davant del terrorisme o al llarg de la història. Ara, ens toca defensar la democràcia espanyola una altra vegada», va proclamar Rivera. Va confessar que va ser «un dia trist per a la democràcia espanyola i molts catalans senten dolor, tristesa, impotència i frustració de veure com s'utilitzen les institucions per donar un cop a la democràcia». Als catalans que volen seguir a Espanya, els va assegurar que «no estan sols» i que encara que «no serà fàcil guanyar» els separatistes, «es farà amb intel·ligència».