Mascarell estudia denunciar el seu cessament com a delegat del Govern a Madrid

Ferran Mascarell estudiarà denunciar el seu cessament com a delegat del Govern a Madrid. Segons ha explicat en una entrevista a Rac 1, considera que les resolucions que s'han pres al Senat amb l'aprovació de l'article 155 són "manifestament inconstitucionals". "Que jo sàpiga no he incomplert res", afirma Mascarell, que desconeix per "quina motivació" el seu càrrec ha estat "suprimit" i assegura que aquest cap de setmana parlarà amb les persones que el van "nomenar", que són les que el podrien destituir. Per això no descarta que "alguna denúncia es podrà produir, en un moment o altre". Mascarell ha remarcat que la República que es va proclamar ahir al Parlament és "inqüestionable" i ha assegurat que en els pròxims dies continuarà havent-hi "milers de persones que aspiren a una societat diferent" a Catalunya.