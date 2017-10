Millo vol pensar que el Govern acatarà el cessament i no descarta noves destitucions als departaments

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha apuntat aquest dissabte que vol pensar que el Govern acatarà el seu cessament i no ha descartat que en les properes hores es produeixin noves destitucions als departaments un cop els ministres assumeixin el control de les diferents conselleries. En declaracions a Catalunya Ràdio, ha avisat que si hi ha desobediència malgrat tot l'Estat "té els recursos per poder exigir que es compleixi la legalitat vigent". Així mateix, Millo ha advertit que seria "molt greu" que alguns fessin boicot a les eleccions i ha dit que tampoc vol pensar que això passi. En preguntar-li si es podran presentar partits amb programes independentistes, ha apuntat que "fins al dia d'avui ningú ha dit el contrari". També ha aprofitat per negar que hi hagués "cap acord, conversa o formalisme" que indiqués que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, convocaria eleccions a canvi que no s'apliqués el 155.

Després de confirmar que Puigdemont ja no és el president de la Generalitat i que ara la màxima autoritat és Mariano Rajoy, Millo ha dit que confia que el Govern acatarà les mesures anunciades en aplicació del 155. En aquest sentit, ha entès que no és necessari comunicar-los res, perquè ja és suficient amb la publicació de les mateixos en el BOE.

Així mateix, ha recordat que el govern espanyol ja ha presentat un recurs per demanar la nul·litat de la declaració d'independència, i ha constatat que la suspensió serà "immediata" i per tant "no tindrà efectes".

En preguntar-li què passaria si el Govern o els partits independentistes no reconeguessin l'autoritat del TC, ha apuntat que en una democràcia i en un estat de dret entén que "tots els demòcrates acceptaran que aquests acords presos (els derivats del 155) es puguin portar a terme de manera pacífica i moderada". "Vull pensar que no hi haurà desobediència. Si n'hi hagués el propi Estat té els recursos per poder exigir que es compleixi la legalitat vigent", ha afegit.

En aquest sentit, ha fet una crida a la "serenitat i la prudència" i a respectar el "marc legal democràtic vigent de l'Estat".



"Els menys cessaments possibles"



Millo no ha descartat que en les properes hores es produeixin més destitucions, tot i que ha apuntat és que la voluntat es que siguin "els menys possibles". Ha explicat que ara s'han designat els organismes que depenen dels diferents ministeris i que assumeixin les funcions dels consellers destituïts. Seran ells "els que decidiran els cessaments que es puguin continuar produint". "No podem descartar que cada ministre decideixi altres cessaments", ha afegit.

En tot cas, el delegat del govern espanyol a Catalunya ha destacat que "la gran virtut" de les mesures anunciades per Rajoy és que "deixen fora les persones que han decidit trencar al legalitat" i alhora convoca eleccions perquè els catalans decideixin el seu futur en una votació "legal".

Precisament, en preguntar-li si els partits independentistes s'hi podran presentar, ha assenyalat que "fins al dia d'avui ningú ha dit el contrari", i ha argumentat que la defensa de l'aspiració legítima de la independència és pot produir "democràticament", però "una cosa és defensar-la i una altra és imposar-la".

També ha aprofitat per advertit que "la possibilitat que hi hagi un boicot seria un comportament molt greu" i ha dit que vol pensar que això no passarà. "Em costa molt imaginar que demòcrates vulguin boicotejar unes eleccions autonòmiques, on les urnes estaran posades perquè tots els catalans de manera legal puguin expressar la seva opinió", ha argumentat.

Sobre la convocatòria d'eleccions que el propi Puigdemont va plantejar dijous però que després va acabar descartant, ha indicat que no es tractava de comicis a canvi de retirar el 155, perquè unes eleccions "no havien d'estar condicionades a cap altra cosa".

Millo ha opinat que sí que és cert que si realment el president hagués optat per convocar comicis això "hagués canviar l'escenari i hagués obligat a tots a replantejar la situació". Ara bé, ha negat "cap acord, conversa o formalisme" que indiqués un pacte d'una cosa per l'altra.