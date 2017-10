Un ponent del Codi Penal creu que no es pot acusar el Govern de rebel·lió perquè "no hi ha hagut violència"

L'exdiputat Diego López Garrido, que va ser ponent en el debat al Congrés dels Diputats sobre el codi penal del 1995, considera que no es pot aplicar el delicte de rebel·lió al Govern després que el Parlament hagi declarat la República catalana independent, perquè "no hi ha hagut violència". En declaracions a la Cadena Ser, López Garrido ha recordat que ell va presentar una esmena sobre aquest delicte que va ser acceptada per tots els grups parlamentaris. "Seria un error acusar aquestes persones d'aquest delicte", ha assegurat, perquè "el codi penal deixa clar que si no s'alcen violentament i públicament no hi ha delicte de rebel·lió".

La Fiscalia preveu emprendre accions contra el Govern i la Mesa del Parlament aquest dilluns i a fa uns dies va anunciar que estava preparant una querella per rebel·lió. Per López Garrido, però, acusar els membres de l'executiu català d'aquest delicte seria un "error", ja que el codi penal estableix que per haver comès rebel·lió s'haurien d'haver alçat "de forma violenta i públicament".

"El codi penal deixa clar que si no s'alcen violentament i públicament no hi ha delicte de rebel·lió", ha insistit, tot i que no ha descartat que els membres del Govern puguin haver comès altres delictes, com ara la desobediència o la prevaricació.