Reaccions a Girona: Prudència entre el sector independentista i preocupació per la pèrdua de l'autogovern

Opinions diverses entre la societat gironina sobre la proclamació d'independència. Alguns es mostren satisfets tot i que a l'expectativa (no hi ha una eufòria desfermada, sinó prudència, per part del sector independensita), mentre que altres consideren que a la llarga només serà perjudicial per a l'autogovern català.



Josep Vilaplana - President del Col·legi de Metges

«Em sembla molt bé. Molta gent esperava aquest moment»

El president del Col·legi de Metges es mostra satisfet amb la proclamació de la República Catalana: «Per mi, és una alegria i una joia», assegura. Tot i això, és conscient que la veritable independència «s'haurà d'aconseguir en els propers mesos», i no serà fàcil. «Tens forces en contra i la gent hi haurà de posar de la seva part, però sempre des d'un punt de vista pacífic», indica. De la mateixa manera, té clar que «no podem perdre la bona convivència», però també es mostra convençut que es podrà aconseguir una Catalunya «rica i plena». Per tant, creu que no serà un procés fàcil, però creu que en les properes setmanes i mesos es veurà si és factible. «Tot gran camí comença per un primer pas», afegeix.



Lluís Medir - Exdiputat d'ICV i exalcalde de Palafrugell

«Els responsables d'això són Rajoy, Mas i Junqueras»

Per a Lluís Medir, el camí que s'ha seguit cap a la independència ha estat «un error garrafal que patirem molt els catalans». Per a l'exdiputat ecosocialista, ahir va ser un dia «tristíssim», ja que la decisió de declarar la independència li sembla «desafortunada» i creu que portarà «molts maldecaps i decadència». Medir pot entendre i defensar, en àmbit personal, la idea de la independència: «Entenc que Espanya es podria articular d'una altra manera i sento Catalunya com la meva pàtria», però considera que el camí que s'ha seguit «és un error descomunal». Per a l'exbatlle de Palafrugell, el problema arrenca amb les eleccions de 2015 i considera que els principals responsables de la situació són Mariano Rajoy, Artur Mas i Oriol Junqueras, mentre creu que Carles Puigdemont «ha estat manipulat i ha fet el paper que li ha tocat».



Kim Bové - Arquitecte

«Era un fet necessari i imprescindible»

L'arquitecte Kim Bové ho té clar: la proclamació de la República era «un fet necessari i imprescindible, la única manera d'avançar». Però malgrat la satisfacció, creu que caldrà «seguir lliutant per assolir la plena lllibertat del poble català, perquè des de l'altre costat ens intenten intervenir, entorpir i extorsionar des de fa molts anys». Per això, creu que «no serà fàcil» i que el camí «serà molt llarg», però creu que Catalunya no pot defallir: «Ara venen dies molt complicats, d'estira i afluixa, però fa temps que necessitàvem una república», indica. A més, fa un reconeixement especial a la figura del president, Carles Puigdemont: «És un gran negociador, fins a últim moment han volgut estendre la mà i no l'han deixat, però ha continuat endavant malgrat que ha trobat molts entrebancs i maldecaps», indica.

Jami Matamala - Empresari i exregidor de CiU a Girona

«Quin serà el preu? No ho sé, però això ja no té volta enrere»

Des del cor, l'empresari gironí es mostra «molt content i amb molta alegria», perquè «feia molts anys que ho esperàvem». Però si ho reflexiona amb el cap, afirma que «no era aquesta la manera que em pensava que arribaria». «Em pensava que es podria fer amb un referèndum guanyat democràticament i amb àmplia majoria, i no amb un procés en què hem hagut de lluitar contra una dictadura», assenyala. Tot i això, considera que el Govern espanyol «ens ha abocat això» i adverteix que ara el futur «és incert», tot i que confia que «ens en sortirem». «La pregunta és: quin serà el preu? No ho sé, però això ja no té volta enrere», conclou.



Arseni Gibert - Exdiputat i exsenador del PSC - Expresident de l'ACCO

«Estic molt trist i preocupat pel que passarà»

Arseni Gibert es mostra «molt trist i preocupat» per tot el que passarà, «ja que no serà bo en cap cas». Gibert explica que dijous «tenia l'esperança que això s'arreglés», però la va anar perdent a mesura que passaven les hores. «El fet que els governs parlessin d'alguna manera, ni que fos a través d'intermediaris, em va semblar que volia dir que almenys hi havia intents o ganes de fer un alto al foc, una treva, i ho vaig esperar fins l'últim moment», reflexiona. Tot i això, lamenta que no s'assolís l'acord i considera que la gran pregunta dels darrers mesos a Catalunya estat: «Qui mana, el president del Govern o l'ANC?».



Guillem Terribas - Activista Cultural

«Ho hem de viure amb intensitat abans que es talli»

«Alegria continguda». Aquesta és l'expressió que va fer servir ahir Guillem Terribas: «De moment ja no som espanyols i som de la República Catalana, i els que hi creiem ho hem de viure amb tota la intensitat abans que es talli». Terribas confessa que des de fa dies viu «en la dimensió desconeguda», ja que va «de sorpresa en sorpresa», i ni tan sols ahir al matí sabia com acabaria tot plegat. A partir d'ara, assegura que la seva intenció és viure aquestes Fires com a republicà: «Seguiré fent el que tenia previst fer, i intentar viure amb tota normalitat en el nou país de Catalunya». En aquest sentit, doncs, vol fer un «exercici positiu» davant la incertesa de tot el que vindrà: «Vaig pel carrer i la gent m'abraça i em felicita. Hem de viure aquest moment, perquè la part dolenta ja la veurem quan els altres es moguin», reivindica.



Rosa Maria Agustí - Presidenta de l'Associació Gironina d'Empresàries

«El Parlament ha complert amb el mandat del poble del dia 1 d'octubre»

«El Parlament ha complert amb el mandat del poble català del dia 1 d'octubre, i ho ha fet amb els diputats escollits democràticament», assenyala Rosa M. Agustí, que considera que, a més, s'ha fet de manera «molt noble». A partir d'ara, creu que el futur no serà fàcil, però sí viable, perquè «és la decisió d'un poble, i com a demòcrata, entenc que s'ha d'acatar el resultat de les urnes». Segons recorda, tothom ha tingut dret a votar per mostrar la seva opinió «i qui no l'hagi exercit no pot dir res ni queixar-se». Per això, creu que «hem d'aconseguir una manera de viure diferent com a poble i com a país».



Xavier Arbós - Catedràtic de Dret Constitucional

«Ha sigut una decisió molt equivocada, perquè la independència és inviable»

Per a Xavier Arbós, la decisió de proclamar la independència és «molt equivocada», perquè «la independència és inviable i això desferma la justificació per a l'aplicació de l'article 155, si és que en calia alguna». Per a Arbós, cal tenir clar que la independència no és viable i en canvi és «probable» una reducció en l'autogovern que serà «difícil de recuperar». El catedràtic de Dret considera que, amb una mica més d'habilitat, s'hauria pogut arribar a un acord, però creu que el govern espanyol no va aconseguir allò que buscava del català -un acte de constricció- i potser també Puigdemont va posar condicions impossibles d'acceptar, com ara l'alliberament de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. «A mi em sembla que no haurien d'estar a presó, però un govern no pot admetre que està disposat a pressionar un jutge perquè dos presos surtin al carrer», indica. També creu que les simpaties que havia pogut generar el moviment independentista a nivell internacional pot desaparèixer amb la proclamació.



Quim Riera - Empresari i gestor cultural

«Endavant les atxes. No han deixat cap més remei»

Quim Riera es mostra satisfet per la proclamació, tot i que subratlla que s'ha fet d'aquesta manera «perquè no ens han deixat gaire més remei». De tota manera, creu que «a vegades la por et frena, però quan hi ets, ja no ho veus tan negre». Per la seva banda, es mostra «content, perquè ho havia esperat sempre», i assegura que «poden passar moltes coses, també de bones, perquè seguir a Espanya no és una alternativa». «On no ens estimen, no hi has de ser», assenyala. A partir d'ara, diu, caldrà veure «si en aquest divorci hi ha moltes garrotades», però a llarg termini creu que «sortirà bé».



Anna Pagans - Exalcaldessa de Girona

«Fa il·lusió, però preocupa el que pugui venir després»

L'exalcaldessa de Girona té un doble sentiment: «És un moment de molta il·lusió, però també d'incertesa», assenyala. Anna Pagans es mostra «preocupada» pel que pugui venir a partir d'ara, i més tenint en compte que el recorregut que s'ha fet fins ara no ha tingut cap mena de comprensió per part del govern del PP malgrat que el govern català hi va voler dialogar fins a l'últim moment, «i això ens ha portat a arribar allà on s'ha arribat». Tot i això, confia que des del Govern de la Generalitat i des del Parlament «sabran com respondre» a tot el que vindrà amb l'aplicació de l'article 155. En àmbit ciutadà, creu que ara cal seguir essent «el país integrador que sempre hem estat».