Puigdemont demana «oposició democràtica» al 155 i diu que només el pot cessar el Parlament

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha demanat als catalans, després que el Govern central l'hagi cessat, defensar la declaració d'independència aprovada en el Parlament i fer-ho amb civisme, amb "l'oposició democràtica a l'aplicació de l'article 155" de la Constitució.

"En una societat democràtica són els parlaments els que trien o cessen els presidents", ha afegit aquest dissabte davant la Delegació del Govern a Girona, en una declaració institucional emesa per TV3.

Són les seves primeres paraules públiques des que el president del Govern, Mariano Rajoy, va anunciar el cessament de tot el Govern català el divendres a la nit, hores després de declarar-se la independència en el Parlament.

Puigdemont ha defensat que la jornada en el Parlament va ser "un dia històric, carregat de sentit democràtic i de sentit cívic", i que va suposar complir amb el mandat que havia rebut en les eleccions catalanes del 27 de setembre del 2015.

Ha lamentat que l'anunci de Rajoy de cessar-lo i de dissoldre el Parlament suposa una intervenció de l'autogovern català i "són decisions contràries a la voluntat expressada pels ciutadans del país a les urnes".



Estabilitat i tranquilitat

El president català ha assegurat que Catalunya ha entrat en una etapa que els catalans han de "continuar defensat amb un incasable sentit cívic i compromís pacífic": sense violència, sense insults, de manera inclusiva, respectant tots els símbols i també les protestes contra la independència.

Ha assenyalat que es tracta d'una etapa que Catalunya "no ha recorregut mai", i s'ha compromès a fer compatible aplicar el que aquest divendres va decidir el Parlament amb buscar la màxima estabilitat i tranquil·litat de la societat catalana.



Els pobles d'Espanya

Ha demanat paciència, perseverança i perspectiva, i ha avisat que el civisme és l'actitud que s'espera de Catalunya a l'exterior: "No tenim ni volem la raó de la força. Nosaltres, no. Us ho demano convençut que aquesta demanda és la que espera tothom, també fora del nostre país".

El president català ha demanat treballar per construir un país lliure amb fraternitat amb els pobles del món començant pels pobles d'Espanya, al que considera que Catalunya ha de voler vincular-se "des del respecte i des del reconeixement mutu".