Puigdemont crida a mantenir el pols del país en «pau, civisme i dignitat»

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va fer una crida als ciutadans a mantenir el pols del país «en el terreny de la pau, el civisme i la dignitat, com ha passat sempre i com continuarà passant». En el marc d'un acte que es va celebrar al Parlament per escenificar la declaració d'independència, després del ple celebrat ahir, Puigdemont va defensar que la cambra catalana, legítimament escollida, ha fet un pas «llargament esperat i lluitat». «La immensa majoria dels representants legítimament escollits han culminat un mandat validat a les urnes», va afegir. El president també va posar en valor que la societat catalana sempre ha respost «pacíficament i cívicament» els reptes democràtica. «S'han entomat de manera pacífica i per això s'han convertit en conquestes democràtiques. Siguem-ne conscients i siguem-ne dignes», va dir.

Després de Puigdemont va intervenir el vicepresident Oriol Junqueras i l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, en nom dels alcaldes que van omplir les escales del Parlament. Sabaté va preguntar als alcaldes presents: «Alcaldes, us comprometeu amb el procés de construcció de la República Catalana que s'acaba de proclamar?». I acte seguit es va sentir un sonor «sí». Sabaté va defensar el compromís municipal davant la «involució» de l'Estat espanyol, que està menystenint i atacant la sobirania i les institucions.

Abans, Junqueras va demanar «responsabilitat, humilitat i generositat» als ciutadans de la «República» que «desborden alegria», i «confiança» als que tinguin «alguna raó per a inquietud o preocupació». «Actuem de bona fe, amb respecte i estima», va dir a l'escalinata envoltat dels alcaldes.

Junqueras va afirmar que als independentistes els representen «valors de caràcter universal», com són els de la igualtat, la llibertat o la fraternitat, que comparteixen moltes persones en diverses parts del món, va explicar. El vicepresident es va dirigir també als ciutadans i a les «terres espanyoles», amb els qui, va dir, «compartim tantes coses en comú», com llengua o cultura, per reiterar-los el compromís «per construir un futur en comú molt millor», amb les eines pròpies d'un estat i de «qualsevol república».