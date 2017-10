Sindicats de Mossos lamenten l´aplicació del 155 i reiteren el compromís «absolut» del cos amb tota la ciutadania

Sindicats amb representació al cos de Mossos d'Esquadra han lamentat que l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola s'hagi començat a aplicar i han reiterat el compromís «absolut» a protegir tota la ciutadania. El portaveu del Sindicat de Mossos d'Esquadra (SME), Antoni Castejón, lamenta «molt» que s'hagi arribat fins al 155 i assenyala, en declaracions a l'ACN, que la carta de comiat del fins aquest divendres director de la Policia, Pere Soler, mostra que «ja s'està aplicant».



La Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya (USPAC) ha reafirmat a través d'un comunicat el compromís «absolut» i «incondicional» del cos amb «tota la ciutadania» i ha subratllat que els Mossos, com a institut armat i jerarquitzat, han de «quedar fora de qualsevol posicionament polític». Per la seva banda, el sindicat majoritari del cos, la FEPOL, de moment ha decidit no pronunciar-se durant aquest cap de setmana.



Castejón ha explicat que en les darreres hores han rebut la trucada d'un comissari per traslladar-los «un missatge de tranquil·litat» i demanar-los que «continuïn treballant per al dia a dia». «Estem absolutament d'acord amb aquest missatge i hem agraït molt aquesta trucada», ha afegit el portaveu del SME.



«La nostra feina passa per continuar fent el que hem fet fina ara, servir a tots els ciutadans de Catalunya», coincideix el portaveu de l'USPAC, Josep Miquel Milagros, en declaracions a l'ACN. En un comunicat, aquest sindicat ressalta que la «missió i divisa principal» dels Mossos és la «protecció de la llibertat i seguretat» de les persones i «manteniment de l'ordre públic». «Protegir, i si s'escau amb les nostres vides, els drets, les llibertats i la pau del nostre poble», reblen en el comunicat.



L'USPAC considera que «el comandament suprem dels Mossos d'Esquadra, així com la coordinació de les policies locals, ha de recaure en la Generalitat com a representant del poble de Catalunya». També exigeix tant a la Generalitat com al govern espanyol que deixin d'«utilitzar» els Mossos «políticament i judicialment pels seus interessos» i que «s'acabi de forma immediata amb aquesta vergonyant situació». «Davant la ineficàcia de tots els governants, ara toca a cadascú de nosaltres defensar el cos», insten.



En les últimes hores, el govern espanyol ha ordenat el cessament del fins ara major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, en el marc de les mesures d'aplicació de l'article 155 de la Constitució avalades pel Senat i ha anunciat el nomenament del comissari Ferran López, fins ara segon de la cúpula, al capdavant del cos. El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha justificat, a través del seu compte de Twitter, la substitució de Trapero «per la seva situació judicial». Trapero està investigat per l´Audiència Nacional com a responsable d'un suposat delicte de sedició.



El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, havia anunciat aquest divendres a la nit el cessament de tot el Govern; del secretari general d'Interior, César Puig, i del director general dels Mossos, Pere Soler, que es va acomiadar del cos per carta. La Prefectura dels Mossos va fer arribar també una carta als agents del cos per traslladar-los un missatge de tranquil·litat i recordar que actuen sota el "principi de neutralitat». Els Mossos d´Esquadra han piulat aquest dissabte al matí, a través del compte del cos a Twitter:





Protegir i garantir la seguretat de les persones és la nostra prioritat.

Continuem treballant amb normalitat pic.twitter.com/qFi4KQSoKf — Mossos (@mossos) 28 d´octubre de 2017