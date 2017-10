Zoido argumenta que la substitució de Trapero es deu a la seva "situació judicial"

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha argumentat aquest dissabte que la substitució de Josep Lluís Trapero com a major dels Mossos d'Esquadra es deu a la seva "situació judicial", després que el BOE hagi publicat aquesta matinada el cessament de Trapero. Zoido ho ha dit a través d'una piulada des del seu compte de Twitter, on s'ha referit a les mesures anunciades pel president del govern espanyol, Mariano Rajoy, en aplicació de l'article 155. "Assumim les competències d'Interior a Catalunya per vetllar per la legalitat. Substituïm el major Trapero per la seva situació judicial", ha piulat. Els diferents ministres assumiran les funcions dels diferents departaments després que tots els consellers hagin estat destituïts.