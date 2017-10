300.000 persones segons la Guàrdia Urbana, 1.300.000 segons SCC

Unes 300.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 1.300.000, segons Societat Civil Catalana, s'han manifestat aquest diumenge a Barcelona a favor de la unitat d'Espanya i en contra de la independència de Catalunya. La mobilització convocada per SCC ha comptat amb el suport del PPC, Cs i el PSC. Miquel Iceta i Núria Marin, del PSC; el delegat del govern espanyol Enric Millo, la ministra Dolors Montserrat, Inés Arrimadas i Albert Rivera, de Cs; Xavier Garcia Albiol del PPC, així com els representants de SCC han encapçalat la marxa, que ha arrencat al passeig de Gràcia, amb moltes banderes catalanes i espanyoles, i també europees, i sota el lema 'Tots som Catalunya. Per la convivència, seny!'. A l'escenari situat a la confluència del passeig de Gràcia amb la Gran Via han intervingut, entre altres, Teresa Freixes, Francesc Frutos i Josep Borrell.