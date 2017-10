CatComú descarta formar part d'un front comú electoral amb JxSí i la CUP

La portaveu de Catalunya en Comú, Elisenda Alamany, ha descartat aquest diumenge formar part d'un front comú electoral amb JxSí i la CSUP, una possibilitat que va plantejar dissabte el líder de Podem de Catalunya, Albano-Dante Fachin. En declaracions a Rac 1, Alamany ha apuntat que ara cal unir forces per defensar les institucions catalanes davant l'aplicació del 155, però el seu espai no pensa en un bloc electoral d'aquest tipus. També ha apuntat que ella no reconeix Mariano Rajoy com a màxima autoritat del país. "Les autoritats són aquells que van ser votats en unes urnes", ha considerat. En preguntar-li si CatComú es presentarà als comicis del 21 de desembre, ha dit que se li faria "inimaginable" que les forces progressistes o sobiranistes "deixessin en mans dels defensors de l'estatus quo aquestes eleccions".