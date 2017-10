Contra la MAT, ara al Pallars Jussà

La Plataforma Contra l'Autopista Elèctrica va organitzar ahir al migdia un acte de protesta a la Pobla de Segur per denunciar la recuperació de projectes de línies de molt alta tensió (MAT) al Pallars Jussà. A la concentració també es va reclamar el soterrament de les línies que passen pels nuclis urbans. Precisament la concentració es va fer davant l'estació de trens de la Pobla, on hi ha un parc infantil amb dues grans torres elèctriques que fa anys que l'Ajuntament reclama que es retirin.

Una quinzena de membres de la Plataforma van demanar la complicitat de veïns i turistes per aturar la MAT projectada entre Isona i la localitat aragonesa de Penyalba, o el recreixement de la línia que va de Foradada del Toscar, també a Osca, fins a la Pobla, que consideren una MAT encoberta.

Des de la Plataforma denuncien la «falta de sensibilitat» de les empreses elèctriques que «anteposen els seus projectes i interessos econòmics a la salut de les persones». També insisteixen que cal informar els veïns de l'estat real dels projectes perquè han detectat que molta gent pensa que continuen aparcats.



Decoració amb roba vella

El portaveu de la Plataforma, Josep Feria, va explicar que les torres elèctriques de la línia d'alta tensió de Miraltren han quedat «decorades» amb roba vella, pancartes i globus. L'acció de protesta i informativa es va fer coincidir amb l'arribada del Tren dels Llacs a la Pobla per difondre la problemàtica entre els viatgers d'aquest tren turístic.

Feria va insistir que «volem que s'aturin els projectes de línies de molt alta tensió perquè no hi ha cap argument que les justifiqui, no són necessàries, al contrari, són perjudicials per a la salut i tenen un gran impacte en el medi ambient». Per això reclama un «canvi de polítiques» que afavoreixin les energies renovables i impedeixin que les elèctriques «actuïn buscant només el seu propi benefici, sense cap respecte pel territori».

La Plataforma ja es va mobilitzar contra la MAT del Pallars el 14 d'agost a Tremp i continuarà amb un calendari de xerrades informatives pel territori. La pròxima serà d'aquí a una setmana, el 4 de novembre, al centre cívic de la Pobla de Segur. També estan preparant accions judicials per intentar aturar definitivament la línia de molt alta tensió Penyalba-Isona i no descarten iniciar una campanya de micromecenatge per sufragar-ne els costos.

Les alarmes en relació amb aquest projecte es van encendre al juliol després que una instal·lació clau per a aquesta línia, la subestació d'Isona, va obtenir la declaració d'impacte ambiental favorable per part del ministeri de Medi Ambient. L'empresa promotora, Red Eléctrica de España (REE), preveu començar a construir la subestació a finals d'any mentre que de moment ajorna fins més enllà del 2020 la resta del corredor elèctric. El traçat de la línia inclou cinc municipis del Pallars Jussà –Tremp, Castell de Mur, Gavet, Llimiana i Isona– i en total tindria 147 quilòmetres de cables de 400 quilovolts (Kv) entre Isona i la localitat de Penyalba, a Osca.

Amb la tramitació de la subestació d'Isona, REE recupera el projecte de la MAT del Pallars després d'uns anys en suspens per la gran oposició popular i institucional que va generar. El 2011 i 2012 la plataforma ja va organitzar múltiples actes de protesta. Els ajuntaments afectats i el consell comarcal del Jussà van presentar fins a un miler d'al·legacions i la Generalitat va emetre un informe desfavorable. Malgrat tot, l'octubre del 2013 Red Eléctrica va formalitzar la compra dels terrenys on s'ha de construir la subestació prop del nucli de Figuerola d'Orcau, al terme d'Isona.



Traçat per 23 municipis

La recent resolució del ministeri de Medi Ambient esmenta el traçat previst per a la MAT a través de 23 municipis de Lleida (5) i Osca (18). Els aragonesos són Penyalba, Valfarta, Vilanova de Sixena, Ontinyena, Alcolea de Cinca, San Miguel de Cinca, Montsó, Castejón del Puente, Almúnia de Sant Joan, Fonts, Estadella, Graus, Capella, Lasquarri, Monesma i Queixigar, Tremuja i Pont de Montanyana.

La plataforma unitària contra l'Autopista Elèctrica engloba veïns de Lleida i Osca i també es mobilitza contra el projecte de recreixement de la línia entre la Pobla de Segur (Pallars Jussà) i Foradada del Toscar (Osca), que consideren una «MAT encoberta».

El mes de maig passat la plataforma ja es va mobilitzar contra l'augment de la capacitat de transport de la línia Foradada del Toscar-la Pobla de Segur en una acció per demanar suport contra el projecte als ajuntaments de Tremp, la Pobla de Segur i Conca de Dalt i al Consell Comarcal del Pallars Jussà.

L'entitat vol que les institucions facin un front comú per aconseguir que REE rectifiqui i allunyin la línia dels nuclis urbans. Pel que fa al pas d'aquest corredor –de 220 Kv– pel Pallars Jussà, passa a 350 metres de Torre de Tamurcia, a 3,6 metres de Torogó, a 160 metres d'Espluga Serra, a 230 metres de Serradell, a 8 metres de la Borda de Seix-Serradell, 680 metres de Toralla o 570 d'Erinyà. A la Pobla de Segur passa a 12 metres d'algunes cases d'una urbanització.



«Omissió» dels nuclis

La Plataforma indica que, en aquest cas, a l'expedient d'informació pública es posa de manifest «una suposada omissió de nuclis habitats en la informació ambiental proporcionada pel promotor» i creu que cal aportar informació de detall de tots els nuclis existents en un radi de 100 metres de l'eix longitudinal de la línia i justificar el compliment de les prescripcions tècniques envers les distàncies mínimes de seguretat.

La Declaració d'Impacte Ambiental favorable al projecte de la línia d'alta tensió Foradada del Toscar (Osca)-la Pobla de Segur (Pallars Jussà), que la Generalitat va publicar el passat 7 d'abril al Diari Oficial, va ser el detonant per reactivar la Plataforma.