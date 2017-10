Iceta diu que "tots els partits es podran presentar en igualtat de condicions" el 21 de desembre

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha dit aquest diumenge al matí que "tots els partits polítics podran presentar els seus candidats i programes en igualtat de condicions" en les eleccions al Parlament convocades pel govern espanyol pel 21 de desembre. Segons Iceta, aleshores la decisió serà del conjunt de la ciutadania catalana. En tot cas, creu que els partits independentistes s'acabaran presentant als comicis, perquè no voldran estar "quatre anys fora de les institucions fent rodes de premsa de fantasia".

Iceta ho ha dit just abans d'incorporar-se a la capçalera de la massiva manifestació convocada al centre de Barcelona per Societat Civil Catalana amb el lema 'Tots som Catalunya', que ha considerat "magnífic". Segons ell, la manifestació és molt important per mostrar que estan "disposats a seguir endavant junts, millor i preparant les eleccions del 21 de desembre". "No acceptem la declaració d'independència, la divisió de la societat catalana, ni el trencament amb la resta d'Espanya", ha dit. Per a Iceta, el lema i la manifestació aposten per "la convivència, la llibertat, la tolerància i l'acceptació de totes les opinions".

Sobre el discurs de Carles Puigdemont aquest dissabte, Iceta ha dit que ell i molta altra gent no el van entendre. En tot cas, ha dit que el president de la Generalitat està cessat del càrrec, "la realitat és la realitat". "A Catalunya s'ha de començar a acceptar la realitat jurídica, política i social", ha dit.