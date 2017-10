L´Estat destitueix Trapero com a major dels Mossos i el substitueix el seu segon

L´aplicació de l´article 155 ha comportat, com ja s´havia anunciat, cessaments en la Conselleria d´Interior i en el comandament dels Mossos d´Esquadra. El Govern espanyol ha destituït el conseller d´Interior, Joaquim Forn, el secretari general, Cèsar Puig, el director dels Mossos, Pere Soler, i el major, Josep Lluís Trapero, que ha sigut substituït pel seu número dos, Ferran López, tot sota el comandament directe del secretari general tècnic d´Interior, Juan Antonio Puigserver.

Els comandaments dels Mossos destituïts, Soler i Trapero, i el nou responsable entrant López es van dirigir per carta als agents del cos, els dos primers per acomiadar-se i aquest últim en clau de salutació.

Per la seva banda, Trapero subratlla en l´escrit «l´immens honor» que li ha suposat estar al capdavant dels Mossos i reivindica que la policia catalana és una organització «professional, moderna i eficaç, amb una ambició constant per sobresortir en tot el que fa». En la carta, Trapero remarca que des de fa «molt de temps» els Mossos d'Esquadra s'han «acostumat al soroll» que ha envoltat qualsevol de les seves actuacions.

Trapero, a qui el Ministeri d'Interior ha acordat substituir pel seu fins ara número dos, el comissari Ferran López, mostra en la missiva tot el seu afecte als agents del cos, integrat per 16.783 efectius, i expressa l' «agraïment per haver estat» el seu cap.

Comissari de consens

El substitueix Ferran López, cap de la Comissaria Superior de Coordinació Territorial. Diplomat en ciències d'educació i amb un postgrau en direcció i gestió de la seguretat pública, López, fidel al seu estil de corredor de fons, ha anat progressant a l'escalafó intern de la policia catalana de forma gradual i sense estridències. López, de 50 anys, ha aconseguit en els últims anys altes cotes de poder a la cúpula de la policia catalana, però el seu tarannà discret sempre ha defugit el protagonisme, l'ha relegat a l'ombra del fins ara totpoderós Trapero, un comandament amb un perfil més personalista. Va ingressar a la policia catalana el 1990 i és considerat una persona dialogant que s'ha guanyat el suport intern dels Mossos d´Esquadra.

En una carta enviada als agents, López assumeix «amb responsabilitat» el càrrec després que el Govern espanyol ordenés la destitució del Josep Lluís Trapero i que aquest l'hagi acceptada. Així ho va afirmar en l´escrit, on també hi garanteix que «es mantindrà intacta l'actual estructura de comandament i el normal funcionament del cos». López demana al cos que continuï treballant «amb la mateixa professionalitat i lleialtat» que han demostrat «en tot moment». El nou cap dels Mossos va signar la carta com a comissari Ferran López, i no com a major.

Primera trucada amb Madrid

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, i el comissari Ferran López ja han parlat per telèfon. En la conversa, Zoido li va recordar el compromís que tots dos tenen com a funcionaris per complir i fer respectar les normes de l'Estat de Dret. Fonts no oficials pròximes al ministre de l'Interior van subratllar que de López es valora la seva trajectòria professional i el fet que compti amb el respecte de tots els seus companys.

Amb aquesta designació, el Ministeri de l'Interior busca recuperar el prestigi professional de la policia autonòmica catalana i «vetllar per la convivència pacífica» de Catalunya. Les mateixes fonts incideixen que Interior ha volgut ser respectuós amb l'escalafó i la jerarquia dels Mossos en posar al capdavant de la seva Direcció López, comissari superior de Coordinació Territorial i fins fa poc número dos del cos i substitut en cas d'absència o cessament de l'anterior major.

