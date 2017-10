Localitzen a Valls un nena desapareguda des de divendres

Els Mossos d'Esquadra van localitzar ahir al vespre una nena de Valls que va desaparèixer divendres. Els seus pares van denunciar els fets a la policia divendres cap a dos quarts de nou però, segons sembla, la menor no havia anat a l'Institut Jaume Huguet aquell matí. Per tal de localitzar-la, els Mossos van obrir una investigació i l'Ajuntament de Valls ha demanat col·laboració ciutadana per trobar-la.

Segons el consistori, se la va veure agafant un autobús a Vilallonga del Camp. L'ajuntament vallenc va distribuir una fotografia de la nena per les xarxes socials i va demanar ajut a la ciutadania. Les tasques de recerca i les peticions d'ajuda finalment van donar els seus fruits perquè la nena pogués ser localitzada.