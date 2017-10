Els partits reaccionen en suport de les eleccions del 21-D

Després de l'anunci d'eleccions del president del Govern espanyol Mariano Rajoy, ahir es van fer públiques les primeres reaccions dels partits polítics. PP, PSOE i Cs donen suport a la convocatòria de comicis a Catalunya per al proper 21 de desembre, mentre els comuns demanen als independentistes de fer una estratègia comuna. Des d'ERC es mostren d'acord amb l'estratègia que van apuntar els comuns, però encara no hi ha res decidit sobre la postura que adoptaran les formacions independentistes.

«Les úniques eleccions

serioses i reals són les

del 21-D»



Xavier Albiol

President PPC

El líder del PPC, Xavier García Albiol, considera que les úniques eleccions «serioses i reals» són les que ha convocat el president del Govern Mariano Rajoy i que Carles Puigdemont no té «autoritat» per convocar uns comicis paral·lels. «Si l'exgovern català es vol reunir on sigui i vol convocar eleccions paral·leles, em sembla genial; ens asseurem davant el televisor i ho mirarem», va ironitzar Albiol.



«Guanyarem les

eleccions els que

no anem contra

ningú»



Pedro Sánchez

Secretari general PSOE

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, considera que les eleccions a Catalunya són l' «oportunitat que pot contribuir a desbloquejar una situació política com correspon en democràcia» i està convençut que les guanyaran els que estan «a favor de la convivència» i no van contra ningú.

El secretari general socialista va afirmar a Toledo que «davant la disjuntiva de donar l'esquena a Espanya, el PSOE està amb la Constitució, amb la democràcia i amb l'autogovern català». «Guanyarem les eleccions els que no anem contra ningú, sinó els que anem a favor de la convivència entre catalans», va defensar, i va afegir que el secessionisme va ser el que més ha fet contra l'autogovern de Catalunya.



«Si no hi ha una

estratègia conjunta

per al 21-D, serà una

traïció a l'esperit del

referèndum»



Albano Dante Fachín

Diputat Podem

El secretari general de Podem, Albano Dante Fachín, va alertar que seria «una traïció a l'esperit de l'1 d'octubre» presentar-se a les eleccions del 21-D «si no hi ha una estratègia conjunta que estigui a l'altura del que ha fet la gent al carrer». El portaveu adjunt d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, es va mostrar d'acord amb la idea de Fachín de crear un front unitari per rebutjar l' «autonomisme colpista».



«Ara serem nosaltres

els que cridarem

'votarem'»



Albert Rivera

President Cs

El president de Ciutadans diu sentir-se «orgullós» que el seu partit hagi marcat el camí per parar «els colpistes» i que el procés sobiranista acabi en unes eleccions autonòmiques: «Ara serem nosaltres els que cridaremVotarem».

El líder de Cs va agrair el PP i PSOE que hagin rectificat perquè «fa unes setmanes ens posaven verds per proposar que s'apliqués el 155».