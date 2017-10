Puigdemont no es dona per cessat i crida a fer «oposició democràtica»

Puigdemont no es dona per cessat i crida a fer «oposició democràtica»

Carles Puigdemont, que no es dona per cessat com a president de la Generalitat, va demanar ahir «paciència, perseverança i perspectiva» als catalans per «defensar les conquestes aconseguides fins avui» i mantenir una «oposició democràtica» a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.

En una «declaració institucional» emesa per TV3 des de la seu de la delegació del Govern a Girona, Puigdemont no ha volgut revelar ni els contactes que estan mantenint els membres del seu Govern –el cessament dels quals va anunciar divendres el president del Govern, Mariano Rajoy– ni els debats i acords que estan adoptant per donar contingut a la declaració d'independència de divendres al Parlament.

Això no obstant, Puigdemont va voler deixar clar que no acata l'aplicació del 155: «La nostra voluntat és continuar treballant per complir els mandats democràtics i a la vegada buscar la màxima estabilitat i tranquil·litat, entenent les dificultats lògiques que comporta una etapa d'aquesta naturalesa, que el nostre país no ha recorregut mai».

Després del dia «històric» i «carregat de sentit democràtic i cívic» viscut divendres, en què el Parlament «va complir amb allò que els ciutadans van votar» a les eleccions del 27 de setembre del 2015, segons Puigdemont, el Consell de Ministres va prendre «decisions contràries a la voluntat expressada» pels catalans a les urnes.

«En una societat democràtica, són els parlaments els que escullen o cessen els presidents», va subratllar Puigdemont, que va dir que l'etapa actual s'ha de defensar «amb un incansable sentit cívic i compromís pacífic».



«No ens desviem»

En aquest sentit, va afegir: «No ens desviem: continuem perseverant en l'única actitud que ens pot fer guanyadors. Sense violència, sense insults, de manera inclusiva, respectant persones i símbols, opinions i també respectant les protestes dels catalans que no estan d'acord amb el que ha decidit la majoria parlamentària».

Des d'un faristol amb el logotip de la Generalitat, davant unes escalinates i al costat de les banderes catalana i europea, Puigdemont va assenyalar que «la millor manera de defensar les conquestes aconseguides fins avui és l'oposició democràtica a l'aplicació de l'article 155, que és la consumació d'una agressió premeditada a la voluntat dels catalans».

«Ho hem de fer preservant-nos de la repressió i de les amenaces, fent-ho sense abandonar mai, mai en la vida, en cap moment, una conducta cívica i pacífica. No tenim ni volem la raó de la força. Nosaltres no», va recalcar.

Per la seva banda, el líder d'ERC, Oriol Junqueras, que tampoc va acatar el seu cessament com a vicepresident del Govern, va demanar ahir als catalans que siguin «conscients de les dificultats» que posa el Govern espanyol per fer efectiva la declaració d'independència, i també va reclamar «esforç i perseverança».



Moncloa no valora el discurs

El Govern espanyol va decidir no valorar el missatge institucional de Carles Puigdemont perquè considera «ha estat cessat com a president de la Generalitat a tots els efectes» i «des d'aquell moment la qualificació de les seves conductes correspon a l'àmbit judicial», segons fonts de La Moncloa.

Va ser aquesta la primera reacció a les paraules que Puigdemont va adreçar als catalans després de l'aprovació de les mesures de l'article 155 per part del Senat i l'acord del Consell de Ministres per a la seva destitució –juntament amb la de tot el seu govern- i la convocatòria d'unes eleccions el 21 de desembre.

El president va fer una crida a fer «oposició democràtica» a aquestes mesures i no es va donar per destituït, perquè «són els parlaments els que cessen els presidents».



TV3 manté el càrrec de president

El Govern que lidera Mariano Rajoy també va traslladar a TV3 la seva queixa per haver retolat Carles Puigdemont com a «president de la Generalitat» durant l'emissió de les declaracions que el líder català va fer ahir, hores després d'haver estat cessat.