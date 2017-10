Rivera constata que Puigdemont viu "en una realitat paral·lela"

El president de Cs, Albert Rivera, ha constatat aquest diumenge que el president Carles Puigdemont viu "en una realitat paral·lela i no accepta la realitat". "Ja no és el president de la Generalitat perquè s'han convocat eleccions i s'ha d'anar a votar", ha apuntat Rivera en declaracions als mitjans abans de participar en la manifestació de SCC a Barcelona per la unitat d'Espanya. Rivera ha fet una crida a sortir "en massa" el proper 21 de desembre per fer-lo fora tant a ell com a Oriol Junqueras, però també per posar fi a un procés "esgotador i esgotat". També la líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, ha demanat als qui es manifesten i als que no que omplin les urnes per "recuperar les institucions".

Segons Rivera, dissabte es va poder veure un Govern "trencat, que no accepta la realitat de les lleis i de la societat catalana". Al seu parer, el millor que pot fer la societat català "és posar fi a tot això votant" el proper 21 de desembre.

El líder de Cs ha indicat que aquest diumenge és un dia "molt important per a Catalunya, per als catalans que defensen les lleis democràtiques, la convivència i la unió". "Avui els catalans que respectem els que pensen diferent, que volem defensar la legalitat vigent i la llibertat tornem a sortir al carrer", ha constatat.

Però ha indicat que no només ompliran els carrers, sinó que també cal omplir les urnes "per fer fora Puigdemont i Junqueras i posar fi a un procés esgotador i esgotat, que ha trencat la societat, que ha fet sortir les empreses i que ha fet molt de mal".

En aquest sentit, ha enviat un missatge als catalans que no són separatistes i els ha dit: "Votarem, cal anar a votar com mai. Puigdemont no vol votar però nosaltres sí. Tenim l'oportunitat de les nostres vides per posar fi a 35 anys de nacionalisme i començar amb una nova presidenta i un Parlament que respecti tots els catalans i es doni la mà amb la resta d'Espanya".

Per la seva part, Inés Arrimadas ha remarcat que aquest diumenge "la majoria silenciada de Catalunya torna a sortir al carrer" després del "tremend desafiament dels últims dies" i que Puigdemont, Junqueras i Forcadell "hagin dinamitat l'autonomia i les institucions". "Ara és el moment de recuperar-les. Guanyarem les eleccions i tornarem a començar una nova etapa on no sobri cap català", ha insistit Arrimadas, que ha remarcat que aquestes eleccions es convoquen "d'acord amb la normativa legal, amb junta electoral, amb un cens i urnes de veritat".