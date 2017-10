Trapero i Soler acaten el cessament i s'acomiaden per carta dels seus agents

El director general dels Mossos d´Esquadra, Pere Soler, i el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, han assumit la seva destitució després de l´aplicació de l´article 155 de la Constitució espanyola. Soler va acatar el cessament poc després de la compareixença de Mariano Rajoy en qi+e va anunciar la decisió, mentre que la destitució de Trapero es va fer pública un cop es va haver publicat el BOE.

L´exdirector general dels Mossos, Pere Soler, es va dirigir al cos en una carta on s´acomiadava del càrrec. «Em trobareu sempre en la defensa del cos i a les vostres ordres», afirmava en el seu escrit. En la carta reitera l´orgull de la feina dels Mossos i es mostra convençut que continuaran actuat en el respecte als drets i llibertats dels ciutadans «sota qualsevol comandament. Lamenta que el procés independentista hagi afectat els Mossos i creu que s´ha sigut «extraordinàriament injust» amb ells a causa d´ «imputacions sense fonaments». L´exdirector general de la policia catalana elogia la «professionalitat» del cos i reitera el seu orgull de treballar en els Mossos d´Esquadra, un aspecte en què coincideix amb l´antic major Josep Lluis Trapero, qui també accepta el cessament en un escrit dirigit als agents dels Mossos. Trapero demana «lleialtat» amb seu substitut, Ferran López, i «comprensió» en el seu comiat. «Heu de continuar escrivint el futur. Els comandaments que prenen el relleu us ajudaran a fer-ho i us demano -com sempre heu fet- lleialtat i comprensió cap a les seves decisions»

Utilitzats políticament

El sindicat USPAC, també va reaccionar a l´aplicació de l´article 155 i el cessament dels seus dos alts ­càrrecs. En un comunicat exigeix a la Generalitat i al Govern espa­nyol que deixin d' «utilitzar políticament» els Mossos d'Esquadra, ja que són un cos policial que ha de quedar «fora de qualsevol posicionament polític», i la seva missió és protegir, «si és necessari amb les seves vides», la pau i la llibertat.

El sindicat lamenta la «ineficàcia de tots els governants», rebutja l'aplicació de l'article 155 -pel qual han estat destituïts el conseller d'Interior, el secretari general d'Interior, el director de la policia catalana i el major dels Mossos- i considera que el «comandament suprem» del cos recau en la Generalitat.