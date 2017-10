Barcelona també clama per la unitat d'Espanya

Centenars de milers de persones es van manifestar al centre de Barcelona sota el lema «Tots som Catalunya», a favor de la unitat d'Espanya i de votar el 21-D i en contra de la declaració d'independència del Parlament, una protesta a la qual van acudir els dirigents del PPC, Cs i PSC. Segons la plataforma organitzadora de la protesta, Societat Civil Catalana (SCC), a la manifestació van acudir 1,3 milions de persones, una xifra que la Guàrdia Urbana va rebaixar a 300.000 persones, mentre que la Delegació del Govern a Catalunya va situar-la en un milió de manifestants.

A la capçalera de la protesta i darrere de la pancarta amb el lema «Tots som Catalunya! Per la convivència, seny» es van citar la ministra Dolors Montserrat, el líder del PPC, Xavier García Albiol; el delegat del Govern, Enric Millo; el president de Ciutadans, Albert Rivera, i la seva líder a Catalunya, Inés Arrimadas, així com el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, al costat de dirigents socialistes com Carmen Calvo.

Es tracta de la primera vegada que acudeix a una manifestació de SCC el líder del PSC, que es va situar al costat de la ministra Montserrat, i prop d'ells l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, o el secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, barrejats amb dirigents del PP com Andrea Levy, Jorge Fernández, Pablo Casado o Alberto Fernández Díaz, i de Ciutadans, com Carina Mejías, José Manuel Villegas o José María Espejo-Saavedra.

En un passeig de Gràcia ple es van onejar banderes espanyoles, però també catalanes i europees, hi havia globus blancs amb les tres banderes, i es van escoltar lemes i càntics de «visca Espanya», «visca Catalunya», «ni amnistia ni perdó», «colpistes a la presó», «TV3, manipuladora», «Puigdemont a la presó» o «tots som Catalunya».

Sobre la convocatòria electoral que ha fet el Govern per al 21 de desembre després del cessament del Govern per saltar-se la llei, els manifestants van corejar «Ara sí votarem» o «Votarem», i molts manifestants van cantar el Que viva España de Manolo Escobar o el Mediterráneo de Joan Manuel Serrat. En el tram final de la manifestació van intervenir, a més dels organitzadors, l'ex-ministre socialista Josep Borrell, l'ex-secretari general del PCE Francisco Frutos i, a través d'un vídeo, l'exministre del PP Josep Piqué.



Actes violents

Diversos grups d'ultres van campar lliurement pels carrers de Barcelona després de la seva participació a la manifestació unionista, segons ACN. Un dels grups a la plaça Sant Jaume es va enfrontar als Mossos llançant-los objectes, insultant-los i intentant colpejar-los. Alguns dels assistents van intentar mitjançar perquè els ultres es calmessin. Ells, però, van continuar cridant i enfrontant-se a la policia catalana. En un vídeo es pot veure com un ultra colpeja un ciutadà d'origen indi.