La CUP no descarta presentar-se a les eleccions del 21-D

La portaveu de la Candidatura d´Unitat Popular (CUP), Núria Gibert, va començar la compareixença de la formació aquest diumenge donant suport «ple i sense fissures» al que consideren el govern «legítim» de la nova República Catalana. Amb tot, els cupaires creuen que hi ha hagut «opacitat i confusió» pel que fa a la «concreció» de la República. Gibert va demanar «claredat» en la posada en marxa del nou país i va reivindicar poder fer una «posada en comú», perquè tothom pugui dir-hi la seva «i la República sigui irreversible».

Per a la CUP, cap «mecanisme d´imposició» que surti de l´article 155 és «legítim», «perquè està fet en contra els interessos i la voluntat de la majoria social del país». «Ni cessions, ni substitucions, ni eleccions són avalades per nosaltres», va assenyalar. Gibert va apel·lar a l´«esperit» de l´1-O per poder «aplicar» de manera clara la República. Un esperit que, segons la portaveu de la CUP, es concreta en «l´esperit de la defensa de la democràcia, l´esperit de l´organització o la defensa dels vots». El poble de Catalunya va deixar el llistó «molt alt», va valorar.

Precisament, per poder fer efectiva la República, Gibert va instar Puigdemont «a obrir les portes, les finestres i deixar que corri l´aire» i va demanar al president «que comparteixi les mesures per fer efectiva la República «com més aviat millor». Per a la CUP, l´escenari que hi ha obert ara mateix a Catalunya «no és fàcil i suposa complexitats». «Segurament hi haurà decisions complexes que no només el Govern haurà de prendre», va assenyalar la portaveu de la CUP, en relació a l´afirmació del vicepresident Oriol Junqueras en un article on posava de manifest que en els propers dies «s´hauran de prendre decisions que no sempre seran fàcils d´entendre».

Sobre la destitució de Josep Lluís Trapero i l´acatament del major dels Mossos d´Esquadra, una de les principals institucions de Catalunya, a la decisió que el Govern espanyol va publicar dissabte de matinada al Butlletí Oficial de l´Estat (BOE) per rellevar-lo de les seves funcions, la CUP va insistir a no reconèixer la «imposició» de l´article 155. Tot i això, Gibert va assenyalar que tot i que la seva formació exerceixi la desobediència, «nosaltres mai l´exigim perquè és una decisió personal de cadascú». Tot i no avalar l'article 155, «no volem ser tancats ni irresponsables i tindrem tots els escenaris damunt la taula», en referència a les eleccions anunciades pel president Mariano Rajoy el proper 21 de desembre. «Serà la nostra militància qui acabi decidint quina és la millor opció», va afegir. Amb tot, la voluntat de la CUP és construir la República i per això insten el Govern de Carles Puigdemont a fer públic aviat el paquet de mesures per poder fer-la efectiva i consolidar-la.

Gibert també va tenir unes paraules per a la vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría, afirmant que «aquí hi ha un poble digne i no tenim virreina». El diputat Benet Salellas va manifestar dubtes sobre l´actuació que ha portat a terme l´Executiu en les darreres hores, afegint que volen «acció», tot i ser conscients del nivell de repressió judicial, demanen que les amenaces no gua­nyin la «determinació política», ja que així «guanyaria el feixisme».

Ahir al matí més de 250 càrrecs electes de la CUP, dels gairebé 380 que té la formació arreu del país, es van reunir a Sabadell per debatre com entenen la República des dels pobles i ciutats. La trobada va tenir un format de debat i no es va prendre cap decisió. A la tarda, la CUP es va reunir amb altres representants i agents internacionals per parlar sobre la República catalana i també es va aprofitar per presentar els Comitès de Suport a Catalunya d´Irlanda, Quebec, Escòcia i Galícia. «Pensem que hi ha vida més enllà de la Unió Europea», va assenyalar Gibert.