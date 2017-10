EN DIRECTE | La Fiscalia preveu presentar avui les querelles contra Puigdemont i Forcadell

La Fiscalia General de l'Estat preveu presentar aquest dilluns querelles al a l'Audiència Nacional i al Tribunal Suprem contra el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i tot el seu govern, d'una banda, i contra Carmen Forcadell i els membres de la presidenta del Parlament que van tramitar la votació de la declaració d'independència, de l'altra. Previsiblement ho farà per delictes de rebel·lió, penat amb fins a 30 anys de presó, tot i que està obert que ho pugui fer per sedició. Les querelles ja estan redactades des de fa més d'una setmana, quan fonts de la Fiscalia van advertir que tenien preparades "per si es portés a terme una declaració d'independència" com la de divendres. El Govern i la Mesa ja tenen causes obertes al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per delictes com el de desobediència, prevaricació o malversació de fons públics.