Els Mossos blinden l'accés al Palau de la Generalitat

L´entrada principal del Palau de la Generalitat està blindada, i així es mantindrà. Els Mossos d´Esquadra la tenen així des del cap de setmana i fonts coneixedores del dispositiu asseguren a l´ACN que no hi ha previst cap canvi per al dia d´avui.

Així, a la plaça Sant Jaume s´acumulen els mitjans de comunicació i creix l´expectació mediàtica, però les tanques col·locades per la policia i relligades amb brides impedeixen que cap vehicle pugui entrar per aquesta porta, com cada dia havia vingut fent el president i alguns dels consellers.

Si, a més, algú volgués entrar per aquí a peu, hauria de demanar permís als Mossos, donat que dues furgones de la policia catalana barren també el pas caminant pels laterals de les tanques. Mentre això es manté així a l´entrada principal del Palau, davant hi ha una desena de persones, algunes amb estelades i altres amb banderes espanyoles.

A més, per algunes de les altres portes del Palau, els treballadors de la Generalitat i els càrrecs no destituïts del Govern, acudeixen al seu lloc de feina amb normalitat.