La Fiscalia utilitza jurisprudència del 23-F per justificar el delicte de rebel·lió

La querella que la Fiscalia General de l´Estat ha presentat aquest dilluns contra el Govern i la Mesa del Parlament justifica la imputació per un suposat delicte de rebel·lió en l´existència de resistència durant la jornada de l´1-O i per l´actuació del Govern durant els últims dos anys, així com pel suposat assetjament als agents del Cos Nacional de Policia a Pineda i altres episodis.

Segons el Fiscal, la "violència" que requereix l´acusació de rebel·lió "no exigeix que s´esgrimeixin armes, ni combat, ni violències greus contra les persones". La Fiscalia basa aquesta premissa en la jurisprudència del Tribunal Suprem sobre el cop d´estat del 23-F perquè "els rebels mai poden assegurar que el seu alçament serà incruent, sense víctimes i sense vessament de sang". La Fiscalia demana que se citi els querellats amb "caràcter urgent" per prendre'ls declaració i que els diversos tribunals puguin valorar si cal adoptar mesures cautelars "de caràcter personal, tenint en compte a la gravetat dels fets i els delictes imputats".

En cas que no es presentin, el fiscal demana la detenció dels investigats. Així mateix, també demana que s'acumulin a aquesta causa les ja obertes a la sala civil i penal del TSJC contra els membres del Govern de la Generalitat i també contra la Mesa, també dels "testimonis dels particulars" que es considerin rellevants per acreditar els fets exposats a la querella. Maza també demana una fiança de 6.207.450 euros a cadascuna de les querelles com a responsabilitat civil "per assegurar les responsabilitats pecuniàries en què poguessin incórrer".