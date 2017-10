El Govern avisa que «Puigdemont pot seguir en un univers paral·lel, però ningú l'obeirà»

El ministre d'Afers Exteriors, Alfonso Dastis, va assegurar que «si Puigdemont vol viure en un univers paral·lel pot continuar, però ningú, crec jo, l'obeirà». Dastis va afegir que el que està fent l'Executiu de Mariano Rajoy és «restaurar la correcta situació legal, implementar la llei catalana i assegurar que els serveis públics són per a la gent catalana».

Per part seva, el ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, va escriure una carta a policies, guàrdies civils i mossos en la qual diu que es compromet a «donar les millors ordres» i deixar-se la pell perquè la col·laboració lleial «sigui un fet tangible amb conseqüències directes en la convivència pacífica i la llibertat». Zoido es va dirigir així als agents que estan a Catalunya en una carta oberta que els serà remesa a tots en persona, tant en català com en castellà.

«Vull traslladar-vos a tots els agents que esteu a Catalunya, davant la responsabilitat que té ara el Ministeri d'Interior com a conseqüència de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, un dels missatges que vaig transmetre quan vaig prendre possessió del meu càrrec com a ministre d'Interior: Si vols anar ràpid ves sol, si vols anar lluny ves ben acompanyat», estableix la missiva.

El text conclou explicant que la feina per als diferents cossos policials «sempre és difícil» i també ho serà en aquesta etapa, en la qual el ministre assegura voler arribar al destí de «garantir la normalitat democràtica davant les eleccions del pròxim 21 de desembre», i fer-ho «ben acompanyat». «Us dono per endavant les gràcies a tots i us reitero el meu compromís de donar les millors ordres. Garantir la convivència, la seguretat i la llibertat és el que esperen els catalans i la resta d'espanyols de les nostres actuacions i decisions», conclou.

«Em deixaré la pell, i puc assegurar que també ho faran tots els càrrecs del Ministeri d'Interior, perquè, com deia anteriorment, la col·laboració lleial i la coordinació dels cossos de Policia Nacional, Guàrdia Civil i Mossos d'Esquadra, des del respecte a les respectives competències, sigui un fet tangible amb conseqüències directes en la convivència pacífica i en llibertat de la societat catalana», afegia la missiva.

Per altra banda, l'Executiu central culmina avui l'assumpció del control del Govern català en el primer dia laborable després de l'aplicació de l'article 155 i de la destitució de Carles Puigdemont i dels seus consellers amb el convenciment que els funcionaris autonòmics seran lleials i que estaran «al costat de la llei».

Sota la coordinació de la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, l'Executiu tindrà ocasió de comprovar si troba obstacles a aquesta intervenció, autoritzada divendres passat pel Senat i que ha suposat el cessament d'uns 150 càrrecs, ja sigui directament o de forma indirecta, com a assessors. De fet, Sáenz de Santamaría va passar el cap de setmana analitzant la coordinació de l'Executiu per a Catalunya, parlant per a això amb diversos col·laboradors i en contacte amb el president del Govern, Mariano Rajoy.

La ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, es va mostrar «convençuda» que els funcionaris de la Generalitat estaran «al costat de la llei». «Confiem en els funcionaris. Sempre han demostrat que estan al costat de la llei i estem convençuts que tots els funcionaris de la Generalitat continuaran estant al costat de la llei per preservar l'autogovern, l'autonomia i els serveis públics a Catalunya», va assegurar. La Fiscalia General de l'Estat té previst presentar avui la querella que prepara per rebel·lió contra els artífexs de la declaració d'independència aprovada pel Parlament català.