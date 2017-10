JxSí no dona legitimitat a les eleccions del 21-D i no aclareix si es presentarà

El portaveu adjunt de JxSí, Roger Torrent, no ha donat legitimitat a la convocatòria electoral del 21 de desembre i no ha aclarit si els partits independentistes s'hi presentaran. "Són unes eleccions convocades per Rajoy, que per a nosaltres no té legitimitat per convocar eleccions. Qui té la potestat és el president de la Generalitat. Si aquest escenari es dona els partits haurem de parlar a veure quina és la millor manera d'afrontar aquesta convocatòria", ha argumentat en declaracions a TV3, on ha fet el mateix raonament pel que fa al Parlament.

El portaveu ha indicat que "qui té potestat de dissoldre" la cambra és el mateix Puigdemont, i com que no ho ha fet, els diputats treballaran "amb tota la normalitat parlamentària".