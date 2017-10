L´arxiu de la Fiscalia sobre la querella incorpora la llegenda «Més dura serà la caiguda»

El discurs que el Fiscal General de l´Estat ha llegit davant la premsa ha estat posteriorment remès a les redaccions per correu en un arxiu que portava com a encapçalament la llegenda: "Més dura serà la caiguda". La frase apareix a l´encapçalament de la nota de premsa un cop descarregada i oberta amb el PDF. La Fiscalia no ha donat explicacions sobre els motius de la llegenda en un document oficial d´aquesta institució.