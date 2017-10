Mor un ciclista atropellat per un vehicle a la C-31 de Gavà

Un ciclista de 74 anys va morir atropellat per un vehicle aquest passat diumenge al matí a la C-31, al terme de Gavà (Baix Llobregat). Segons va informar el Servei Català del Trànsit, l'avís de l'accident es va produir a les 9.32 h . El ciclista circulava tot sol per la carretera comarcal C-31, en sentit Tarragona, quan va ser atropellat mortalment per un vehicle. Els fets van passar al punt quilomètric 184,1 de la C-31. La víctima, de 74 anys, era un veí de l'Hospitalet de Llobregat.

Els Mossos d'Esquadra van enviar tres unitats en el lloc del sinistre, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va respondre amb una ambulància medicalitzada. Així mateix també hi va anar una unitat de Bombers de la Generalitat de Catalunya. El trànsit va quedar parcialment afectat a causa del sinistre i al voltant de les dotze del migdia els Mossos d'Esquadra van poder obrir un nou carril al trànsit per tal de restablir la circulació de la via.