Els Mossos no volen detenir Puigdemont

El Sindicat de Mossos d'Esquadra (SME) va demanar ahir que, en l´hipotètic cas que s´hagués de detenir l´exalcalde de Girona Carles Puigdemont, s´esperi que l´ordre judicial arribi a la Guàrdia Civil o a la Policia Nacional, i no a la policia catalana. Malgrat aquesta petició, el portaveu del SME, Toni Castejón, va reconèixer que una ordre judicial «sempre s´ha d´obeir», encara que va admetre que esperen que aquesta ordre no es produeixi. «Als Mossos no ens agradaria gens. És una situació molt complicada, hi ha moltes sensibilitats, no ens agradaria», va indicar Castejón.

El portaveu del SME va afegir, a més, que espera que si aquesta hipotètica ordre judicial de detenció de Puigdemont arribés als Mossos, el nou cap de la policia catalana, el comissari Ferran López, sol·licités que es fes d'una altra manera. «El normal seria que ho fes un altre cos», va insistir Castejón.