El nou cap de Mossos ordena retirar les fotos de Puigdemont de les comissaries

El nou responsable dels Mossos d'Esquadra, Ferran López -número dos de Josep Lluís Trapero després que fos cessat dissabte passat-, va emetre ahir una ordre interna que demana retirar els retrats de Carles Puigdemont de les comissaries de tot Catalunya. Són efectes del 155, l'article constitucional aplicat després que el Parlament de Catalunya declarés la República catalana com a Estat independent.

«Seguint instruccions, des de la Prefectura de la Policia informem que s'ha de procedir a fer efectiva la retirada d'aquelles fotos dels exmembres del Govern de la Generalitat a totes les comissaries i seus oficials», va assenyalar el comunicat. D'aquesta forma, les fotografies oficials de Carles Puigdemont, i en el seu cas de qualsevol membre del seu Govern han de desaparèixer. La retirada de fotografies és una mesura simbòlica per deixar clar que el president i els seus consellers han estat cessats del seu govern amb l´aplicació de l´article 155 de la Constitució espanyola. No obstant això, la mesura se suma a una decisió -la primera- purament visible. Es tracta de la retirada del servei d´escorta als consellers cessats, que ja es va prendre la mateixa nit de divendres. L´àrea d´informació del cos, però, ha mantingut la contravigilància -suport parcial per a situacions concretes. Els que no han perdut l´escorta han sigut l´expresident Artur Mas i Carles Puigdemont. La directriu interna de retirar les fotografies de Puigdemont s'ha impartit a les comissaries en compliment del procediment establert quan hi ha modificacions al Govern català.

Per part seva, el Sindicat Autònom de Policia (SAP) va lamentar «profundament» l'aplicació de les mesures de l'article 155 de la Constitució, va remarcar que es tracta d'un escenari «no desitjable» i va defensar la necessitat de buscar «solucions polítiques per a un conflicte polític». En un comunicat el sindicat, integrat a la Fepol, va lamentar que aquesta situació hagi afectat de manera «directa» el cos, del qual va destacar la «professionalitat» i va instar Interior a respectar «les competències que fins ara ha tingut atorgades» el cos.