Nuet: «No acceptarem una tutela censora del que es pot discutir al Parlament»

El fins ara diputat de CSQP i tercer secretari de la Mesa del Parlament, Joan Josep Nuet, ha rebutjat la causa general contra el Govern i la Mesa de la cambra i anunciada pel fiscal general de l´Estat, José Manuel Maza, després que Nuet també hagi estat inclòs a les querelles presentades davant l´Audiència Nacional i el Tribunal Suprem. "No acceptarem una tutela censora del que es pot discutir al Parlament", ha afirmat Nuet. "Estem davant d´un judici polític", ha denunciat, alhora que ha subratllat que el seu grup no accepta "la criminalització de la societat catalana i de les seves idees, ni tampoc de la judicialització de la política".

Nuet ha recordat, que tot i que el seu grup va votar en contra de "decisions polítiques que no ha compartit" com la DUI o la mateixa llei de transitorietat, "no pot existir una tutela censora per part del TC d´una societat catalana que té idees polítiques" i ha remarcat que facilitaran "solucions a través del diàleg". Així mateix, El fins ara diputat de CSQP i tercer secretari de la Mesa del Parlament ha reclamat "temps per al diàleg i els acords" i ha reiterat el seu rebuig a "una causa general contra determinades idees polítiques que el que busca no és justícia sinó una acció de càstig".