Puigdemont contacta amb un advocat flamenc expert en drets humans

L'advocat Paul Bekaert ha confirmat aquest dilluns a la cadena de televisió flamenca VRT que ha mantingut un contacte amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Si bé no ha volgut oferir més detalls ha afirmat que el contacte s'ha produït "a Bèlgica". "M'ha consultat i m'ha demanat que defensi els seus interessos a Bèlgica en un futur", ha explicat. Segons ha declarat, Bekaert pensa que la seva experiència de més de trenta anys amb extradicions i peticions d'asil polític amb casos del País Basc és el que ha fet que Puigdemont hagi acudit a ell. "Estic familiaritzat amb l'extradició i l'ordre de detenció europea", ha dit. Davant la possibilitat que Puigdemont demani o no asil polític al país, Bekaert no ha confirmat l'opció. L'advocat, expert en drets humans, ha defensat al llarg de la seva carrera, entre altres, Luis Moreno i Raquel Garcia, presumptes col·laboradors d'ETA.