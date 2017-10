Rajoy reuneix aquest dimarts a les 18.00 el Consell de Ministres

El president del govern espanyol convocarà aquest dimarts a les 18.00h el seu Consell de Ministres per aprovar mesures relacionades amb el desenvolupament de les eleccions autonòmiques del 21-D, segons apunten fonts de La Moncloa. La cita encara no apareix a l'agenda oficial del govern espanyol, però fonts pròximes al cap de l'executiu donen per feta la convocatòria. Rajoy ja va reunir el passat divendres a la tarda un altre Consell de Ministres extraordinari per desplegar les primeres mesures de l'aplicació de l'article 155 a Catalunya.