Rull assegura que ha anat a «treballar» i seguirà amb seva agenda «normal»

El conseller cessat de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha assegurat avui, després de sortir de la seu del departament, que ha acudit al seu despatx a "fer la feina que ens ha encomanat el poble de Catalunya" i que avui continuarà "normalment" amb la seva agenda.



Així ho ha afirmat en declaracions als mitjans just a la seva sortida de la conselleria a les deu del matí, una hora després que, a través de Twitter, publiqués una fotografia des del seu despatx, on se'l veia somrient, amb vestit i corbata i amb els diaris del dia al seu escriptori.



Rull apareix amb un diari sobre la taula, que titula en portada "A la feina". Aquest cap de setmana, el conseller ja va deixar clar que seva "voluntat" aquest dilluns era tornar a la feina com a "conseller de la Generalitat" sinó com a "ministre de la nova República".





Al despatx, exercint les responsabilitats que ens ha encomanat el poble de Catalunya. #seguim pic.twitter.com/npc6vFH0rB — Josep Rull i Andreu (@joseprull) 30 de octubre de 2017

"Avui he vingut al despatx a fer la feina que ens ha encomanat el poble de Catalunya", ha dit Rull a la seva sortida per la porta principal de la conselleria de Territori, on s'aglomeraven multitud de mitjans de comunicació. Ja al carrer, ha pujat a un vehicle que l'esperava. Rull s'ha dirigit a la seu del PDeCAT a Barcelona, com ell mateix constatava en un tuit posterior, acompanyant el seu missatge de l'etiqueta #Seguim.