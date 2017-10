Un secretari d'Estat belga ofereix asil a Puigdemont i el primer ministre el rectifica

El primer ministre belga, Charles Michel, va demanar al secretari d'Estat belga de Migració i Asil, Theo Francken, que no llanci «llenya al foc», després que aquest digués que Carles Puigdemont, pot demanar asil polític a Bèlgica. En un comunicat, Michel va assenyalar que l'asil per a Puigdemont «no està en absolut en l'ordre del dia» del Govern.

«El president català Puigdemont pot sol·licitar asil polític» a Bèlgica, va assenyalar Francken al seu compte a Twitter. Prèviament, el secretari d'Asil belga havia indicat que Bèlgica podria ser una sortida per a Puigdemont en cas de trobar-se en risc de ser empresonat. «Els catalans que se senten políticament amenaçats poden sol·licitar asil a Bèlgica. Puigdemont també pertany a ells. Això és totalment legal», va assenyalar Francken.

Per part seva, l'exprimer ministre francès Manuel Valls anirà a Catalunya al costat d'altres dirigents europeus durant la campanya de les eleccions autonòmiques per defensar la seva permanència a Espanya, quelcom a què considera que no hi ha alternativa. En una entrevista publicada per Le Parisien, Valls -d'origen català- va explicar que viatjarà «abans de les eleccions del desembre en companyia d'altres dirigents europeus convidats per la societat civil catalana».

Es tracta -va explicar- de manifestar suport a «una Espanya oberta» i de convèncer que «Catalunya ha d'elegir el seu destí a Espanya i a Europa, no hi ha un altre camí possible». Davant possibles crítiques per la seva implicació en aquest assumpte, explica que persones com ell (nascut a Barcelona) o com l'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, també d'origen espanyol (en concret de Cadis), tenen quelcom a dir en el debat actual sobre la independència de Catalunya.



La Xina dona suport a Rajoy

Per altra banda, la Xina va donar suport a l'«esforç» del Govern d'Espanya per mantenir «la integritat del seu territori», es va mostrar en contra de qualsevol comportament separatista i va confiar que el país serà capaç de mantenir «l'ordre social». El Ministeri d'Afers Estrangers xinès, tot i afirmar que «és un assumpte intern del Govern espanyol», va ser més contundent que en altres ocasions i va mostrar el seu suport total al Govern de Mariano Rajoy.

Paral·lelament, el president del Consell de Ministres de Bòsnia i Hercegovina, Denis Zvizdic, va enviar una carta de suport al president del Govern espanyol en els seus esforços per preservar l'ordre constitucional i la integritat territorial d'Espanya.

En el mateix sentit, el Govern de l'Iraq va expressar el seu suport a la unitat i la sobirania d'Espanya en contra de «qualsevol desafiament contra els seus valors democràtics».