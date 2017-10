El vicepresident del Senat afirma que si el 21-D guanyen els independentistes «tornarem a fer el mateix»

El vicepresident del Senat espanyol, Pedro Sanz, ha afirmat aquest dilluns en una entrevista a 'La Razón' que en el cas que després de les eleccions del 21-D torni a sorgir un govern independentista, "si no compleix la legalitat se li requerirà que ho faci i tornarem a fer el mateix".

Sanz amenaça, doncs, amb tornar a aplicar l'article 155 a un hipotètic govern de majoria independentista que intentés tirar endavant la independència de Catalunya, com ho ha fet ara. El vicepresident del Senat espanyol també ha opinat sobre el perquè s'ha arribat a la situació actual. Al seu parer, les Comunitats Autònomes han de "contribuir" a la "cohesió" d'Espanya i "no poden mirar-se sempre a elles mateixes".

El periodista pregunta a Sanz què creu que hi ha al darrere de la declaració d'independència de Catalunya, i el vicepresident opina que ha de servir "a tothom" per reflexionar sobre el que s'ha fet malament i sobre les coses que cal "cuidar" en el futur. "Crec que Espanya ha crescut molt i s'ha beneficiat amb l'Estat Autonòmic, que serveix perquè les comunitats puguin créixer i per mantenir les seves identitats i cultures".

Però després afegeix que també han de "contribuir" a la "cohesió" d'Espanya, i que no poden "mirar-se sempre a elles mateixes" ni "oblidar" el paper que juguen en la "col·laboració, en la solidaritat i en la construcció de l'Estat". En aquest sentit afirma que això s'ha aconseguit "des d'un pacte autonòmic" entre PP i PSOE, que, per exemple, quan calia elaborar un Estatut "pactaven fins on es podia arribar". Això, al seu parer, "impedia" que "cada comunitat anés per lliure" i "garantia" la "cohesió, la recerca d'igualtat i evitar privilegis".

Això, afegeix, es va trencar "en un moment donat, i més quan Zapatero en una campanya va dir que acceptaria el que decidís el Parlament català". A partir d'allà, considera, les reformes dels estatuts "van anar per lliure". I afegeix: "N'hem d'aprendre per tornar a aquell consens i a la recerca del pacte que permeti que hi hagi més cohesió i menys divisió".