Arresten tres persones en una operació antidroga al barri del Raval de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra van detenir tres persones en una operació antidroga conjunta amb la Guàrdia Urbana de Barcelona al barri del Raval de la capital catalana. Concretament, els agents van entrar a dos domicilis que presumptament funcionaven com a punt de venda de drogues. A l'interior dels pisos, els agents van comprovar que estaven habilitats per al consum i distribució de drogues, que van quedar decomissades juntament amb dues armes de foc detonadores.

Per la seva banda, fonts veïnals van celebrar la intervenció policial però van avisar que s'organitzaran perquè l'Ajuntament tapiï els pisos en les properes hores i no tornin a ser ocupats per presumptes traficants.

Abans de dur a terme el dispositiu, els Mossos van realitzar diversos seguiments per recollir el màxim nombre d'indicis per certificar que s'estava cometent tràfic de substàncies estupefaents. Fa deu dies, els agents van arrestar tres persones més després d'un escorcoll també al barri del Raval, a domicilis que també funcionaven suposadament com a narcopisos ocupats, des d'on es traficava i es consumien drogues.

Es tracta d'una zona del barri on els veïns fa mesos que denuncien la situació amb l'objectiu que «la droga no consumeixi» el barri. En total, des de principis d'any s'han fet 27 entrades en pisos del Raval i s'ha detingut 33 persones. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana mantenen dispositius de seguretat a la zona i tenen obertes diverses investigacions.