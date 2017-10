Arrimadas demana al PP i al PSC un pacte previ de suport a la llista més votada

El bloc unionisa ha començat a moure fitxa per preparar les eleccions al Parlament convocades pel 21 de desembre.



cs: «hi ha l'oportunitat

de derrotar per primer

cop el nacionalisme»

La líder de Ciutadans de Catalunya, Inés Arrimadas, es va dirigir als partits constitucionalistes, especialment el PP i el PSC, perquè s'adhereixin a un acord «previ» al 21-D pel qual es comprometin a donar suport a la llista més votada en els comicis.

També ho va demanar al partit de Pablo Iglesias, encara que en aquest moment «els senyors de Podem a Catalunya estan al mateix lloc on eren, al costat de Puigdemont, Junqueras i Forcadell», va dir en una roda de premsa a la seu d'Alcalá, després de la reunió de l'Executiva Permanent de Ciutadans.

Una reunió en la qual, entre d'altres coses, es va constituir el comitè electoral per a la campanya de les eleccions del 21 de desembre, amb la qual cosa Ciutadans -va assenyalar- es posa en marxa per «sortir a guanyar» en una cita electoral que Arrimadas considera «crucial i històrica» a Catalunya després del desafiament secessionista.

PP: «totes les vies

d'acord estan obertes»

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, va confirmar ahir que «ara mateix no està a sobre de la taula» una possible coalició entre el PPC amb els socialistes catalans i amb Ciutadans per concórrer a les eleccions catalanes el 21 de desembre.

En roda de premsa després de la reunió del comitè executiu nacional del PP, Maíllo va admetre d'una altra banda que el partit «modularà» la presència del president del Govern, Mariano Rajoy, en la precampanya i campanya electoral catalana.

Maíllo no va voler tampoc aventurar possibles pactes postelectorals, encara que va assenyalar que «tothom» coneix els plantejaments del seu partit i «totes les vies estan obertes» per arribar a acords, que en cap cas serien amb «els qui pretenien liquidar Espanya».



Psoe: «els socialistes

surten a guanyar»

El PSOE va confirmar ahir que es «bolcarà» amb el PSC a les eleccions del 21 de desembre i que els socialistes surten «a guanyar» aquests comicis amb el seu candidat Miquel Iceta com a «referent de l'esquerra» i de la «recerca de solucions dins de la legalitat» en les crisis de Catalunya. Per al PSOE, Iceta és el «millor candidat possible per guanyar» en aquesta cita amb les urnes, ha subratllat el portaveu de l'executiva federal, Óscar Puente, que va reconèixer al mateix temps que l'exministre Josep Borrell és en aquests moments un «actiu importantíssim del PSOE i del PSC».