Cadena humana a Girona contra el 155

Una cadena humana va envoltar ahir la seu de la Generalitat a Girona contra l'aplicació de l'article 155 per dir que els treballadors de la Delegació es deuen al president i al Govern que esculli el Parlament. Unes mil persones amb llaços taronges van entrellaçar les mans i es van repartir al llarg dels 480 metres que té el perímetre de l'edifici. Abans de l'acció, els treballadors van llegir un manifest per rebutjar «categòricament» el control de la Generalitat per part de l'Estat, en condemnar la «repressió» i reclamar l'alliberament dels líders de l'ANC i d'Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart.

Els treballadors van assegurar que ahir van anar a treballar «amb normalitat» –també ho va fer la cap de gabinet del delegat, a qui la Moncloa va cessar- i van afegir que es deuen «a tota la ciutadania» de Catalunya, a qui van cridar a defensar les institucions.

Els treballadors de la Delegació de la Generalitat van sortir un altre cop al carrer per protestar contra l'aplicació del 155 i defensar les institucions catalanes. A Girona, tots els delegats del Govern van anar a treballar (a ells, no se'ls ha cessat). També va anar a la feina la cap de gabinet del delegat. En aquest cas, sí que està afectada, però ahir estava al seu despatx de la Delegació com un feiner més.

A les dotze del migdia, unes mil persones es van concentrar a les escales de la Delegació. Eren tant empleats de la Generalitat (aquí, n'hi treballen 860) com gironins que van anar a donar-los suport. Portaven tots llaços o petos taronges i cartells amb el lema «Democràcia!». Abans de formar la cadena humana, els treballadors van llegir un manifest. El text es va consensuar divendres en assemblea. Una reunió on va prendre part gairebé la meitat de la plantilla –en concret, 380 empleats- i on es va decidir tirar endavant l'acció reivindicativa d'ahir.

A l'escrit, van subratllar que continuaran «servint la ciutadania» fidels «a les institucions» i al «mandat del Parlament de Catalunya elegit democràticament el 27 de setembre del 2015». «Els nostres òrgans superiors són el president, el Govern, el vicepresident i els consellers i conselleres, i no cap altre que no hagi estat escollit pel nostre Parlament», afegien rebutjant «categòricament» el control de l'Administració per part de l'Estat i subratllant que l'aplicació del 155 és «un atac directe» als empleats de la Generalitat i rebutjant «fermament» les accions «repressives» de l'Estat.

El manifest va reclamar la «immediata posada en llibertat» de Cuixart i Sánchez i feia una crida «a tota la ciutadania» per defensar «les institucions» catalanes. Durant la lectura, els treballadors van anar aplaudint-ne el redactat i, en arribar al punt en què es condemna l'empresonament dels Jordis, van cridar «Llibertat, llibertat!».

Després de llegir el manifest, els qui es van aplegar davant la seu del Govern van entrellaçar les mans i van fer una cadena humana que va arribar a fer una volta i mitja a l'edifici. En total, es van repartir al llarg dels 480 metres entre Pompeu Fabra, Joan Maragall i la Gran Via Jaume I.