Dastis veuria «sorprenent» que Bèlgica concedís asil polític a Puigdemont

El ministre d'Exteriors, Alfonso Dastis, ha afirmat aquest dimarts que veuria "sorprenent" que Bèlgica concedís asil polític al president Puigdemont "en unes circumstàncies com l'actual", després que aquest dilluns es fes públic que tant el president com cinc consellers es troben en aquest país europeu. En una entrevista a la Cadena SER, el ministre d'Exteriors ha comentat que aquest dilluns va contactar amb el seu homòleg belga pels "rumors que circulaven" i que aquest es va posar a la seva disposició. Sobre la reacció del govern espanyol si Puigdemont acaba demanant asil, Dastis ha apuntat a un "ja veurem" i ha dit que contactarien amb l'executiu belga, tot i que la decisió, ha recordat, la prenen els jutges.

En qualsevol cas, ha preferit "no especular" amb si es produiria una crisi diplomàtica en cas que el govern belga posés en dubte la paraula de l'executiu espanyol, tot i que ha reconegut que "no seria una situació de normalitat".

De moment, Dastis ha assenyalat que tant Puigdemont com els cinc consellers del seu Govern que l'acompanyen són lliures de circular per la Unió Europea "sense cap limitació" i en el cas del president, de contractar l'advocat "que consideri". "Vull creure que Puigdemont no considera que es trobarà en la mateixa situació que un etarra", ha dit el ministre en referència a Paul Bekaert, lletrat que en el seu dia va defensar membres de la banda armada.

Sobre el suport internacional a la postura de l'executiu espanyol, el ministre d'Exteriors ha comentat que al govern de Mariano Rajoy estan "molt satisfets" amb la resposta dels socis i institucions internacionals perquè "reconeixen que el govern s'ha limitat a aplicar l'estat de dret davant un desafiament que no es podia tolerar".

La Fiscalia General de l´Estat va presentar aquest dilluns dues querelles per rebel·lió, sedició, malversació i altres connexes contra "els principals responsables de la Generalitat" i del Parlament que van provocar "una crisi inconstitucional" que va culminar amb una "declaració unilateral d´Independència". Els querellats són el president Carles Puigdemont i el seu govern, inclòs Santi Vila, d´una banda, i contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els membres sobiranistes de la Mesa: Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet i Joan Josep Nuet.