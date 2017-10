Desactiven les pàgines web del Govern

Les pàgines web del president Carles Puigdemont i del seu Govern han estat desactivades després de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució per part del govern espanyol divendres passat, en què també es donava per destituït l'Executiu català. D'aquesta manera, si els usuaris intenten accedir a president.cat i govern.cat apareix un missatge indicant que no s'ha trobat l'adreça. En canvi, la pàgina web de la Generalitat funciona amb tota normalitat. El president Puigdemont i cinc consellers del seu Executiu es troben a Bèlgica, on aquest dimarts al migdia donaran més explicacions de la seva situació i confirmaran si la seva intenció és demanar asil polític al país belga.