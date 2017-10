Detenen dues persones per dos robatoris amb força a la comarca del Garraf

Els Mossos d'Esquadra van detenir dos homes nascuts a Bòsnia i Hercegovina, de 21 i 37 anys i veïns de Barcelona, com a presumptes autors de dos robatoris amb força a la comarca del Garraf. La investigació es va iniciar el 8 d'octubre, quan la policia va constatar que els autors haurien forçat el pany i la finestra d'una autocaravana estacionada a Vilanova i la Geltrú i haurien sostret diversos objectes del seu interior. Posteriorment, els arrestats haurien forçat una empresa ubicada al polígon industrial Vilanoveta de Sant Pere de Ribes, i s'haurien endut cinc pernils, els quals pesaven entre vuit i nou kilograms, amb un valor total d'uns 1.000 euros. Els investigadors van acreditar la identitat del conductor del turisme i d'un dels acompanyants i van detenir-los a Barcelona el dimecres 25 d'octubre.

En els dos robatoris els investigadors van recollir diferents proves, com per exemple les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat, que situaven un vehicle, amb quatre ocupants al seu interior, a les rodalies de l'empresa i que van permetre identificar dos dels autors. Els dos arrestats, que tenen set antecedents per robatori amb força arreu del territori català, van passar a disposició judicial.