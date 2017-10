Els consellers cessats celebren reunió al Parlament presidida per Junqueras

Els consellers del Govern el cessament del qual va anunciar divendres passat el president del Govern central, Mariano Rajoy, i que segueixen a Catalunya celebren aquest matí al Parlament una reunió informal, presidida per Oriol Junqueras.

Poc després que Carles Puigdemont -que com la resta del seu executiu no es dóna per cessat- comparegués a Brussel·les per explicar els seus plans, diversos membres del seu gabinet, com Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva o el propi Junqueras es reuneixen a la sala 9 del Parlament.