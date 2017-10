El vaixell de Piolín i els altres que hostatgen policies i guàrdies civils allarguen l'estada a Barcelona

Els vaixells que allotgen agents de la policia espanyola i de la Guàrdia Civil des del setembre al Port de Barcelona continuaran atracats als molls de la capital catalana fins al 17 de novembre, segons han confirmat fonts de la infraestructura. Cal recordar que, en un principi, el govern espanyol va justificar el moviment d'efectius a Catalunya amb l'argument que formaven part de l'operatiu que havia d'evitar la celebració del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre.

L'estada, però, s'ha anat allargant fins al punt que el Ministeri d'Interior ha renovat en diverses ocasions el contracte d'estada al port, cosa que ha tornat a fer ara. Cal recordar també que l'allotjament dels agents a causat malestar entre la plantilla, fins al punt que l'Associació Espanyola de Guàrdies Civils va demanar fa dues setmanes un "relleu urgent" dels desplaçats.

Queixes dels agents

Fa alguns dies, diversos agents van denunciar les males condicions en les que estaven en els vaixells del Port. Menjar dolent a base de pasta, alguns peixos ja "gairebé passats", preus de creuer, camarots d'un per dos on no hi ha espai ni per guardar la roba i un tracte no gaire amable de la tripulació són algunes de les queixes que els agents transmeten, abans d'advertir que la prolongació de la seva estada -van arribar a Catalunya per a 15 dies- "pot passar factura".

Una altra circumstància que ressalten policies i guàrdies allotjats en els vaixells és que no són allotjaments per a estades tan prolongades i estan pensats per a trajectes de quatre o cinc dies i pel mar.