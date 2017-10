Forcadell dona per dissolt el Parlament i desconvoca la reunió d'avui de la Mesa

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, va donar per desconvocada la reunió de la Mesa prevista per avui en considerar que la convocatòria queda «sense efectes» per la dissolució de la cambra anunciada pel president espanyol, Mariano Rajoy. Així ho van confirmar fonts parlamentàries després que ahir al matí Forcadell acudís al Parlament i escrivís a Twitter un concís missatge: «Seguim treballant».

A primera hora, la secretària primera de la cambra, Anna Simó (ERC), havia dit a TV3 que aprofitarien per «preparar» la reunió de la Mesa habitual dels dimarts per «analitzar» la situació creada amb l'aplicació del 155. No obstant això, segons fonts parlamentàries, finalment es va constatar que, atès que el Parlament «està dissolt» per decisió del Govern central, la convocatòria de reunió de la Mesa per avui quedava «sense efectes».

Segons les fonts, Forcadell seguirà sent formalment la presidenta del Parlament fins a la sessió constitutiva de la nova legislatura, després de les eleccions anunciades per al 21 de desembre. Mentrestant, segueix activa la Diputació Permanent del Parlament, presidida per Forcadell i formada per 23 diputats. (altres dos membres de la mesa i 8 diputats de JxSí, 3 de Cs, 3 del PSC, 2 de CSQP, 2 del PPC i 2 de la CUP).



La Diputació Permanent

La Diputació Permanent manté unes competències limitades, com tramitar propostes de resolució en relació amb fets d'importància especial ocorreguts després de la dissolució del Parlament. El reglament del Parlament també concedeix a la Diputació Permanent funcions relacionades amb el Govern, com acordar la compareixença de consellers, però després dels cessaments de càrrecs de l'executiu català anunciats per Rajoy aquestes funcions queden en la pràctica alterades, com exercir el control al Govern.