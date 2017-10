Forn veu "impossible" una pena de presó perquè el delicte de rebel·lió és equiparable al de terrorisme

El conseller cessat pel 155 Joaquim Forn ha considerat "impossible" que un judici contra el govern acabi amb presó. "Seria increïble. Vull recordar que ara mateix el delicte de rebel·lió és equiparable al de terrorisme", ha afegit el titular d'Interior en la roda de premsa que el president Carles Puigdemont i set dels seus consellers han fet des de Brussel·les.

Així mateix, Forn ha fet una crida a Europa per demana ajuda tot defensant que "mai s'ha actuat amb violència". Per la seva banda la consellera d'Ensenyament cessada, Clara Ponsatí, ha preguntat retòricament si un judici "just" podria suposar 30 anys de presó. "Si estic preparada per anar a la presó 30 anys? És un judici just? Un judici just tindria aquest resultat com a raonable? Fes-te aquesta pregunta i tindràs la resposta", ha afirmat.

Puigdemont ha comparegut des del Press Club Brussels acompanyat de set dels seus consellers. Es tracta de Joaquim Forn, Toni Comín, Meritxell Serret, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Lluís Puig i Clara Ponsatí.