La fotografia més comentada de les gàrgoles del Palau

Feia temps que un simple «bon dia» –en aquesta ocasió el desig de bons auguris era expressat a través de la xarxa social Instagram– no despertava tanta expectació. Ahir al matí, en el context del gran esclat final del procés independentista, un membre de l'equip de comunicació de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont penjava una foto de les majestuoses gàrgoles del Pati dels Tarongers, un dels emblemes del palau que acull la Presidència. La imatge va fer anar de corcoll periodistes, analistes, tertulians i opinadors de la política catalana.



Algú l'ha vist?

Això vol dir que Puigdemont és al palau? Algú l'ha vist? On deu ser Puigdemont. Preguntes que ahir van generar multitud d'especulacions fins que ben superat el migdia es confirmava l'enèsima notícia bomba protagonitzada per l'expresident: no, no hi era, ni hi havia estat. Carles Puigdemont es trobava a Brussel·les, la capital de la Unió que no ha reconegut la nova república catalana sorgida de la resolució aprovada pel Parlament amb 70 vots a favor, 10 en contra i dues abstencions, divendres passat, 27-O.



Les gàrgoles

La foto no era d'ahir, van confirmar després de l'embolic fonts properes a l'expresident, que, això no obstant, no van aclarir si amb la publicació de la instantània l'objectiu que es perseguia era distreure l'atenció. Asidu de la xarxa social Twitter, on Carles Puigdemont és, sota l'àlies de @KRLS, extremadament actiu, l'expresident català delega la gestió del compte oficial d'Instagram, on la imatge és la gran protagonista, a persones del seu equip de comunicació. De la mateixa manera, és un professional de l'Oficina de Comunicació qui gestiona el perfil de l'exmandatari al Facebook; ara bé, quan s'estableixen diàlegs amb els seguidors de la pàgina acostuma a intervenir Puigdemont en persona.