Lluís Llach dona per fet l'exili

«El MHP [Molt Honorable President] de la República exiliat és una denúncia contra Ñ [Espanya] davant dels estaments europeus, internacionals i ens serva la dignitat de l'1 Oct.», opina el diputat de JxSí Lluís Llach. Així es manifestava al Twitter, ahir, pocs minuts després que transcendís a l'opinió pública que Carles Puigdemont i cinc consellers havien viatjat fins a la capital belga amb la intenció de demanar asil polític i evitar, així, una eventual condemna judicial en tant que presumptes responsables d'un delicte de rebel·lió o sedició. Amb la piulada, l'autor de L'Estaca, un dels himnes antifranquistes que el procés independentista ha recuperat com a cançó de capçalera, donava per fet que Puigdemont i els cinc consellers han anat fins a Bèlgica per demanar asil. Diumenge, el secretari de Migració i Asil belga, Theo Francken, va suggerir, també al Twitter, que l'expresident podia demanar «asil polític» a aquell país, idea que va derivar en una crisi diplomàtica entre els dos estats implicats. La situació de Puigdemont, però, no encaixaria en cap dels supòsits pels quals un país podria concedir-li asil, tret que Bèlgica s'acollís al protocol 24 del Tractat de la UE, que considera «inacceptable» qualsevol petició per part de ciutadans de la UE a un estat membre, excepte en el supòsit d'una ruptura «infundada» de l'ordre democràtic. Aquest protocol regula la petició d'asil diplomàtic en països de la Unió.