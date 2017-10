Mor un motorista a Barcelona en xocar amb un vehicle de la Guàrdia Urbana

Un home de 66 anys que conduïa una motocicleta va morir diumenge a la nit com a conseqüència d'un accident de trànsit en què es va veure implicat un vehicle de la Guàrdia Urbana que circulava amb els indicatius prioritaris activats. L'accident es va produir quan van topar una motocicleta i un vehicle de la Guàrdia Urbana que es trobava de servei. Fins al lloc dels fets es van desplaçar efectius de la Guàrdia Urbana i del Sistema d'Emergències Mèdiques. La Unitat d'Investigació i Prevenció d'Accidentalitat del cos de policia barceloní es va fer càrrec de la investigació de l'accident. Cinc motoristes han mort en accidents de trànsit a Barcelona aquest any. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i la Guàrdia Urbana van lamentar la mort i van manifestar el condol a la família i amistats. A més, Colau va afegir que «ja van 5 motoristes morts el 2017. No ens hi acostumem».